100.000 người khiếu nại vì BBC đưa tin thái quá về Hoàng thân Philip

Với 100.000 đơn khiếu nại, việc đưa tin tang lễ của Hoàng thân Philip trở thành chương trình bị phàn nàn nhiều nhất trong lịch sử hãng BBC.

"Đài BBC nhận kỷ lục 100.000 lời phàn nàn do đưa tin về sự ra đi của Hoàng thân Philip", The Sun đưa tin ngày 12/4, theo The Hill.

Đài BBC từ chối xác nhận con số này hôm 12/4 và cho biết sẽ chính thức công bố số đơn khiếu nại vào ngày 15/4.

Với con số 100.000 đơn khiếu nại, việc đưa tin về sự ra đi của Hoàng thân Philip sẽ trở hành chương trình phát sóng bị phàn nàn nhiều nhất trong lịch sử của BBC. Kỷ lục trước đây vốn thuộc về bộ phim “Jerry Springer: The Opera” với hơn 63.000 đơn khiếu nại vào năm 2005.

“Chúng tôi tự hào đối với những tin mà chúng tôi đưa ra cũng như vai trò của mình trong những giờ khắc quan trọng của đất nước”, BBC cho biết ngày 12/4.

Tang lễ Hoàng thân Philip sẽ chỉ giới hạn 30 người tham dự và sẽ đươc phát sóng trực tiếp. Ảnh: PA.

Đài BBC đã tạm ngưng các chương trình nổi tiếng như EastEnders và MasterChef để ưu tiên đưa tin về sự ra đi của hoàng thân kể từ ngày 9/4, khi Điện Buckingham thông báo Hoàng thân Philip qua đời tại lâu đài Windsor, Berkshire. Đây là nơi ông và Nữ hoàng Elizabeth II dành phần lớn thời gian vào năm ngoái vì đại dịch.

Không chỉ BBC, các đài truyền hình lớn khác của Anh, như ITV và Kênh 4, đều ưu tiên đưa tin về sự ra đi của Hoàng thân Philip.

Theo kế hoạch, tang lễ Hoàng thân Philip được tổ chức vào ngày 17/4, và chỉ giới hạn 30 người được phép tham dự để đảm bảo các yếu tố phòng dịch Covid-19. Lễ tang này sẽ được phát sóng trực tiếp.

Người Anh đặt hoa tưởng nhớ Hoàng thân Philip Nhiều người dân ở London đến trước cổng Điện Buckingham đặt hoa để tưởng nhớ Hoàng thân Philip. Chồng của Nữ hoàng Elizabeth II từ trần ngày 9/4, hưởng thọ 99 tuổi.