10.000 việc làm tại ngày hội tuyển dụng Vinhomes TP.HCM

Trong hai ngày 17-18/4 tại TP.HCM, 60 đại lý phân phối chính thức các dự án của Vinhomes miền Nam đã trực tiếp tuyển dụng khoảng 10.000 vị trí nhân sự.

Được tổ chức với quy mô lớn, đại hội tuyển dụng “Thắp sáng chân trời - Đổi đời cùng Vinhomes” là sự kiện tuyển dụng lớn tại TP.HCM trong nửa đầu năm nay. Chương trình diễn ra tại Nhà văn hoá Thanh Niên (quận 1) vào hai ngày cuối tuần 17-18/4, với hàng chục hoạt động hấp dẫn diễn ra xuyên suốt từ 9h đến 21h mỗi ngày.

Tại sự kiện, các ứng viên được tiếp cận, trao đổi và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp cùng hàng chục nhà tuyển dụng là các đại lý phân phối chính thức của Vinhomes. Đây là cơ hội đổi đời đặc biệt dành cho các bạn trẻ, khi không cầu nhiều thủ tục hay đòi hỏi kinh nghiệm việc làm.

Hàng nghìn cơ hội việc làm đã đến với các bạn trẻ nhiệt huyết trong ngày hội tuyển dụng của Vinhomes.

Dành cho các bạn trẻ mong muốn dấn thân vào nghề tư vấn bất động sản, buổi toạ đàm chia sẻ kinh nghiệm của các CEO đến từ doanh nghiệp phân phối sản phẩm Vinhomes đã diễn ra tại sân khấu chính vào chiều 17/4 và sáng 18/4. Sự kiện mang tới góc nhìn toàn diện về cơ hội nghề nghiệp trong thị trường bất động sản, cũng như những bí quyết đột phá thành công.

Không chỉ vậy, nhằm mang tới không khí sôi nổi, Vinhomes còn tổ chức các hoạt động giải trí hấp dẫn. Chương trình có sự xuất hiện của các ngôi sao như Phương Ly, Da LAB, Dế Choắt, G.Ducky…, kết hợp cùng các minigame, hoạt động khuấy động, vui chơi giải trí và nhiều quà tặng.

Nhiều tiết mục giải trí được tổ chức trong khuôn khổ ngày hội tuyển dụng.

Là một trong những thương hiệu bất động sản hàng đầu Việt Nam, Vinhomes sở hữu hàng loạt dự án lớn đã và đang triển khai trên cả nước. Tiêu biểu tại thị trường miền Nam, đại đô thị Vinhomes Grand Park đã gây tiếng vang lớn khi ra mắt giữa năm 2019. Đại đô thị này đã tạo ra liên tiếp các kỷ lục bán hàng: 17 ngày bán hết 10.000 căn hộ The Rainbow (2019); 6 tháng bán hết 1.400 căn biệt thự, shophouse, boutique villa The Manhattan, The Manhattan Glory; 5 tháng để bán hết 8.000 căn hộ The Origami (2020).

Tiếp nối các thành công trên, trong năm nay, Vinhomes Grand Park sẽ đưa ra thị trường sản phẩm cao cấp The Beverly, hứa hẹn nâng tiêu chuẩn sống của đại đô thị lên tầm cao mới và mang lại cơ hội đổi đời cho các chuyên viên kinh doanh..