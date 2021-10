10.000 trẻ nông thôn được học rửa tay đúng cách cùng Lifebuoy

“Lifebuoy đi! Vì 10.000 trẻ em nông thôn” là dự án giáo dục về việc vệ sinh thân thể và rửa tay đúng cách, đặt mục tiêu tiếp cận ít nhất 10.000 trẻ em ở nông thôn Việt Nam.

Lifebuoy đặt mục tiêu tăng tỷ lệ người dân có thói quen rửa tay với xà phòng lên 50% vào năm 2025 và 70% vào năm 2030. Đây là một trong những nhãn hàng đi đầu trong việc tuyên truyền, giáo dục tầm quan trọng của thói quen rửa tay thường xuyên và đúng cách để phòng bệnh truyền nhiễm.

Nỗ lực này được thể hiện mạnh mẽ qua nhiều chiến dịch thường niên nhằm nâng cao ý thức cộng đồng, giáo dục trẻ em về rửa tay đúng cách, trao tặng sản phẩm rửa tay... Riêng Ngày Quốc tế Rửa tay (15/10) hàng năm, Lifebuoy triển khai nhiều hoạt động xã hội thiết thực.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp trên thế giới, việc phòng ngừa nguy cơ mắc các bệnh dễ lây qua tay như cúm, sốt thương hàn, tay chân miệng, tiêu chảy, kiết lị hay Covid-19, càng trở nên cấp thiết. Để cải thiện sức khỏe cộng đồng và dần tiến đến trạng thái bình thường mới, việc hình thành và nâng cao hiểu biết về thói quen rửa tay đóng vai trò quan trọng.

Trẻ em thường vui đùa, nghịch ngợm nên đôi tay dễ dính bẩn. Rửa tay là thói quen nhỏ mang lại lợi ích lớn, bảo vệ sức khỏe bản thân trước sự xâm nhập của virus, vi khuẩn hiệu quả. Bộ Y tế cũng nhấn mạnh các biện pháp phòng bệnh cần được quan tâm hơn chữa bệnh.

Tuy nhiên, số liệu của Kantar cho thấy tại các vùng nông thôn, nơi điều kiện kinh tế và giáo dục còn hạn chế, sự quan tâm đến thói quen rửa tay phòng bệnh không được chú trọng, trung bình khoảng 1,2 trong 10 người ở nông thôn có ý thức rửa tay với xà phòng.

Đồng cảm khó khăn của các em nhỏ dễ bị tổn thương, hiểu được sự cấp bách của việc giáo dục kiến thức cho trẻ, dự án “Lifebuoy đi! Vì 10.000 trẻ em nông thôn” ra đời. Dự án nhằm thay đổi nhận thức, tăng cường hành động rửa tay với xà phòng, từ đó giúp nhiều em nhỏ biết bảo vệ mình trước vi khuẩn và dịch bệnh bằng việc vệ sinh tay thường xuyên và đúng cách.

Kết hợp tổ chức giáo dục phi lợi nhuận “Teach for Viet Nam”, dự án sẽ mang đến 10.000 trẻ em nông thôn những bài tập huấn về thực hành vệ sinh và rửa tay bằng xà phòng đúng cách. Toàn bộ tài liệu tập huấn được cố vấn bởi các chuyên gia giáo dục, do đội ngũ “Teach for Viet Nam” và các giáo viên trực tiếp truyền đạt, đảm bảo dễ hiểu, sinh động, giúp các em hình thành thói quen bền vững.

Nước rửa tay cũng được phân phối về các trường học trong dự án để làm quà tặng cho các em học sinh cũng như hỗ trợ thực hành. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), nhiều đơn vị tư nhân cùng các nghệ sĩ, vlogger như Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Jun Phạm, Phạm Quỳnh Anh, Khoai Lang Thang cũng đồng hành với dự án, mong muốn ngày càng nhiều trẻ em được cải thiện sức khỏe.

Nhãn hàng cũng truyền đi thông điệp đến cộng đồng rằng dù các quy định giãn cách xã hội dần được nới lỏng, mọi người vẫn không nên chủ quan. Chỉ bằng hành động rửa tay với xà phòng, mỗi người có thể bảo vệ sức khoẻ của chính mình lẫn gia đình.

