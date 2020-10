100 nhân viên an ninh bảo vệ Cảnh Điềm ở sự kiện

Cảnh Điềm xuất hiện tại một trung tâm thương mại dưới sự bảo vệ của hơn 100 nhân viên an ninh. Nhiều khán giả bày tỏ sự khó chịu khi bị làm phiền.

Ngày 13/10, Sohu đưa tin Cảnh Điềm tham gia một sự kiện quảng cáo tại trung tâm thương mại. Nữ diễn viên được bảo vệ chặt chẽ trong vòng vây của hơn 100 nhân viên an ninh.

Cảnh Điềm luôn được 100 nhân viên an ninh vây quanh, theo sát. Nữ nghệ sĩ tỏ ra thân thiện với khán giả nhưng khó ai có thể lại gần cô. Một số khán giả có mặt ở trung tâm thương mại bày tỏ sự khó chịu khi họ đến đây với mục đích mua sắm nhưng bị các nhân viên an ninh ngăn cản lối đi.

100 nhân viên bảo vệ xếp hàng dọc đường đi của hai tầng để đảm bảo trật tự. Tuy nhiên, người xem đánh giá hành động này của ban tổ chức là phô trương.

"Tôi tưởng cô ấy phải là ngôi sao quốc tế mới cần nhiều người bảo vệ như vậy", "Nếu không phải tới đây mua sắm, tôi cũng không biết Cảnh Điềm có sự kiện tại đây. Tôi đang ở khu A, tự nhiên có một loạt nhân viên bảo vệ tới vây kín tầng một và hai, hướng dẫn tôi đi lối khác. Sau đó về xem tin tức mới biết minh tinh Cảnh Điềm đến", "Chỉ là một sự kiện nhỏ, có cần huy động nhiều nhân viên an ninh đến bảo vệ nghệ sĩ vậy không?", "Chính sự kiện và hơn 100 nhân viên an ninh đang làm ảnh hưởng tới khách hàng khi đến trung tâm thương mại mua sắm"... Sohu trích lời một số người dân khó chịu vì bị làm phiền. Nhiều khán giả cho rằng việc huy động 100 nhân viên an ninh đến bảo vệ một nghệ sĩ là cách làm có phần phô trương, khoe mẽ của ban tổ chức.

Bên cạnh đó, một số khán giả khen ngợi nhan sắc của "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh". Trong loạt ảnh chụp tại sự kiện chưa qua chỉnh sửa, Cảnh Điềm xuất hiện với bộ váy trắng thanh nhã, thần thái tươi trẻ.

Hiện tại, Cảnh Điềm đang quay bộ phim Thành phố ánh sáng diễn cùng nam ca sĩ Hứa Ngụy Châu. Hai năm qua, sự nghiệp của cô có phần chững lại. Cảnh Điềm bị đánh giá là "thuốc độc phòng vé", dù tham gia các bom tấn điện ảnh nhưng đều thua lỗ. Trong mảng truyền hình, nữ diễn viên sinh năm 1988 chưa có vai diễn thực sự gây ấn tượng, tạo tiếng vang với đông đảo công chúng.