100 người sở hữu hơn 22.000 căn nhà ở Hàn Quốc

Theo số liệu từ cơ quan Thống kê Hàn Quốc, được Hạ nghị sĩ Kim Hoi-jae của Đảng Dân chủ đã đề cập, tính đến tháng 11/2021, 100 chủ sở hữu nhà hàng đầu đang nắm giữ 22.582 căn hộ, tăng 9,1% so với năm trước đó.

Áp dụng mức giá niêm yết ngày 1/1, tổng giá trị của những ngôi nhà này đạt 2,95 nghìn tỷ won (tương đương 2,93 tỷ USD ), tăng 17% so với năm trước.

Dữ liệu cho thấy nhóm 100 người sở hữu nhà nhiều nhất đã mua thêm 2.000 căn nhà trong 12 tháng qua. Như vậy, trung bình mỗi người sở hữu 226 căn nhà, với tài sản nhà ở trung bình là 29,5 tỷ won.

So với một năm trước, mỗi trường trong "top 100" có thêm 19 căn nhà, tăng tổng mức tài sản lên 4,3 tỷ won.

Số lượng ngôi nhà thuộc sở hữu của nhóm này vào năm 2016 là 17.244 căn, và tăng tới 31% trong 5 năm qua. Tài sản bất động sản tăng giá trị từ 1,5 nghìn tỷ won, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ.

Trong khi 100 người đứng đầu danh sách sở hữu hơn 22.000 căn hộ, nhiều người trẻ Hàn Quốc phải từ bỏ mơ ước mua nhà vì giá bất động sản đắt đỏ, đặc biệt ở các đô thị lớn như Seoul.

Khảo sát do công ty điều hành dịch vụ nhà ở Honjok King thực hiện vào tháng 8/2020 cho thấy 78,6% người Hàn ở độ tuổi 26-30 đang sống trong các căn hộ studio. Tỷ lệ này đạt 61,8% với thanh niên 20-25 tuổi và 45,1% với người 31-35 tuổi.

Giá bất động sản tăng vọt những năm qua khiến người trẻ trong độ tuổi 20-30 phải gánh khoản nợ khổng lồ, tới 100 triệu won, để mua được một căn hộ.

Thu nhập của các hộ gia đình mắc nợ tại xứ củ sâm vào năm 2021 đã tăng 3,1% so với năm 2018, nhưng số nợ của họ lại tăng trung bình tới hơn 40%.

Theo Chosun Ilbo, con số trên cho thấy mỗi hộ gia đình đang ôm khoản nợ lớn gấp 20 lần số tiền họ kiếm được. Tỷ lệ số hộ mắc nợ cũng tăng từ 57,2% lên 66,7% với cùng kỳ năm trước.

Theo ước tính, giá một căn hộ ở thành phố Seoul rơi vào mức trung bình 1 tỷ won (hơn 840.000 USD ).

Nhiều người thậm chí từ bỏ ý định kết hôn, sinh con vì không thể sở hữu nhà. 55% người tham gia khảo sát cho biết họ đã kết hôn vào năm 2021 song lại chưa thể mua nhà vì phải chi 169 triệu won, một số tiền lớn, để tổ chức đám cưới.

