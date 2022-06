10 vụ sát hại người nổi tiếng gây chấn động thế giới

Dư luận đã xôn xao khi thông tin về cái chết của người mẫu Sharon, hay thành viên của ban nhạc The Beatles John Lennon và nhà thiết kế thời trang Gianni Versace được công bố.

Hào quang danh vọng của những người nổi tiếng khiến nhiều người yêu, ghét. Có những ngôi sao phải chấm dứt cuộc đời dưới bàn tay của những người thân hoặc người hâm mộ cuồng nhiệt.

Dưới đây là 10 cái chết của người nổi tiếng gây chấn động thế giới.

1. Sharon Tate

Sharon là một người mẫu, diễn viên tài năng về cả chính kịch lẫn hài kịch vào thập niên 60 của thế kỷ trước. Cô kết hôn với đạo diễn Roman Polanski và bị sát hại khi đang mang thai con đầu lòng.

Người mẫu, diễn viên tài năng Sharon Tate. Ảnh: Alchetron.

Đêm 9/8/1969, Sharon Tate cùng 4 nạn nhân khác bị Tex Watson cùng 3 thành viên của gia đình Manson bắt cóc đến căn nhà cũ của nhà sản xuất Terry Melcher. Tất cả đều bị giết ở đó trong đêm.

Gia đình Manson do Charles Manson cầm đầu là một giáo phái đã gây ra 9 vụ giết người ở California, Mỹ, trong mùa hè năm 1969.

2. Marvin Gaye

Marvin Gaye có một giọng ca đặc biệt. Ca sĩ và nhà soạn nhạc tài năng này nổi tiếng với các bài hit bất hủ "I Heard It Through the Grapevine", "What's Going On" và "Let's Get in On".

Marvin Gaye trong một buổi biểu diễn. Ảnh: Alchetron.

Chiều 1/4/1984, Marvin có một cuộc tranh cãi nảy lửa với cha mẹ. Cuộc cãi vã dẫn đến hồi kết đau thương khi cha Marvin Gaye bắn 2 phát súng vào ngực và vai con trai. Cuộc đời của Marvin kết thúc ở tuổi 45 với viên đạn găm thẳng vào tim.

3. Christina Grimmie

Christina Grimmie là nữ ca sĩ triển vọng với các bản cover trên YouTube. Sự nghiệp của cô bắt đầu phát triển khi giành vị trí thứ 3 cuộc thi The Voice mùa thứ sáu. Nhưng vào ngày 10/6/2016, cô bị bắn chết khi đang ký tặng người hâm mộ sau buổi biểu diễn ở Orlando, Florida.

Chân dung nữ ca sĩ xấu số Christina Grimmie. Ảnh: Alchetron.

Thủ phạm là Kevin James Loibl. Anh ta đã bắn vào đầu tự sát sau khi bị anh trai của Christina truy đuổi. Dù động cơ gây án chưa bao giờ được công bố, nhưng người ta cho rằng thủ phạm đã sát hại Christina vì quá cuồng si cô ca sĩ này. Christina qua đời khi chỉ 22 tuổi.

4. John Lennon

John Lennon không chỉ là thành viên của ban nhạc The Beatles nổi tiếng mà là còn được xem như là một trong những hiện tượng văn hóa lớn nhất trên thế giới. Ông có bản nhạc phản chiến được yêu thích như "All You Need Is Love", "Revolution", và "Imagine".

Sau khi cưới bà Yoko Ono, ông đã rời nhóm The Beatles để theo đuổi sự nghiệp solo.

Nhạc sĩ John Lennon. Ảnh: Alchetron.

Vào ngày 8/12/1980, John Lennon bị Mark David Chapman bắn chết. Động cơ của kẻ sát nhân được cho là vì đức tin tôn giáo. Mark David Chapman gây án sau khi John Lennon nhận xét The Beatles "được ưa chuộng hơn cả Chúa Jesus".

5. Jam Master Jay

Jam Master Jay với tên khai sinh là Jason William Mizell là DJ của nhóm hip-hop nổi tiếng Run-D.M.C. Năm 1989, ông đã thành lập hãng Jam Master Jay Records và là một biểu tượng trong cộng đồng hip-hop.

Biểu tượng của cộng đồng hip-hop Jam Master Jay. Ảnh: Alchetron.

Ngày 30/10/2002, ông bị bắn chết tại phòng thu ở khu Jamaica, quận Queens, New York. Hai nghi phạm Ronald “Tinard” Washington và Karl “Lil D” Jordan bị cáo buộc đã giết Jam Master Jay, nhưng cả hai đều biện hộ rằng họ vô tội và vẫn chưa bị kết án.

6. Phil Hartman

Diễn viên hài Phil Hartman nổi tiếng trên loạt show truyền hình Saturday Night Live trong suốt 8 mùa. Ông cũng lồng tiếng cho phim hoạt hình Gia đình Simpsons và đóng vai chính Ted Maltin trong phim Cuộc chiến Giáng sinh. Năm 1987, Phil Hartman kết hôn với Brynn Omdahl.

Diễn viên, danh hài Phil Hartman. Ảnh: Alchetron.

Nhưng hôn nhân của họ trở nên căng thẳng khi Brynn Omdahl sử dụng ma túy và bạo hành Phil. Sau một cuộc cãi vã, người vợ Brynn Omdahl đã bắn chết Phil Hartman khi ông đang ngủ trên giường vào rạng sáng 28/5/1998. Sau đó, người vợ đã quay súng lại và tự sát.

7. Adrienne Shelly

Adrienne Shelly là một diễn viên, nhà biên kịch và đạo diễn nổi tiếng với các tác phẩm “The Unbelievable Truth” và “Trust”. Bà đã viết kịch bản, đạo diễn và đóng vai chính cho bộ phim hài Nàng bồi bàn được yêu thích sau này.

Hình ảnh tự tin của diễn viên đa tài Adrienne Shelly. Ảnh: Alchetron.

Bộ phim được ra mắt sau khi Adrienne Shelly qua đời bởi vì bà được phát hiện treo cổ vào ngày 1/11/2006. Tuy nhiên, sau khi điều tra rõ hơn, cảnh sát phát hiện ra thủ phạm là Diego Pillco, một công nhân xây dựng 19 tuổi. Đây là một vụ giết người cướp của và dựng hiện trường giả.

8. Selena Quintanilla-Pérez

Được mệnh danh là Nữ hoàng nhạc Tejano, Selena là một trong những ca sĩ Latin và biểu tượng thời trang của mọi thời đại. Bên cạnh việc nổi tiếng với các bản nhạc hit như "Como La Flor", "Bidi Bidi Bom Bom" và "Si Una Vez", cô cũng là nhà thiết kế cho 2 cửa hàng thời trang mang tên Selena Etc.

Nữ hoàng nhạc Tejano - Selena Quintanilla-Pérez. Ảnh: Alchetron.

Vào ngày 31/3/1995, Selena bị Yolanda Saldívar sát hại. Nữ hung thủ chính là bạn và là cựu quản lý các cửa hàng của Selena. Saldívar đang bị truy vấn về việc biển thủ hơn $30.000 từ fan club và cửa hàng của Selena. Và khi Selena đang chất vấn bà ta về các giấy tờ tài chính, Saldívar đã rút súng bắn một phát vào vai nữ ca sĩ. Selena đã chết trước khi được đưa đến bệnh viện.

9. Sam Cooke

Ca sĩ và nhạc sĩ Sam Cooke là một nghệ sĩ nhạc soul có tầm ảnh hưởng lớn. Các bài hát của ông như "(What A) Wonderful World", "Twistin' the Night Away" và "A Change is Gonna Come" vẫn luôn là các bài hát kinh điển trong văn hóa của người Mỹ gốc Phi. Ngoài ra, ông cũng là người tham gia nhiệt tình phong trào vận động quyền công dân ở Mỹ.

Ca sĩ, nhạc sĩ Sam Cooke. Ảnh: Alchetron.

Ngày 11/12/1964, ông bị Bertha Franklin bắn chết. Hung thủ là quản lý khách sạn Hacienda ở trung tâm Nam Los Angeles. Tối hôm đó, Cooke bị cáo buộc đã cố gắng hiếp dâm Elisa Boyer và cô ấy phải chạy trốn. Cooke sau đó đến văn phòng của Franklin để tìm Boyer. Franklin cho rằng mình bắn Cooke vì tự vệ khi 2 người ẩu đả với nhau và chính quyền cũng chấp nhận lý do này. Tuy nhiên, gia đình Cooke vẫn tranh cãi về vai trò của Boyer và Franklin trong vụ việc này. Họ cho rằng có một âm ưu đằng sau cái chết của Sam Cooke.

10. Gianni Versace

Gianni Versace là một nhà thiết kế thời trang người Ý, một doanh nhân có mối quan hệ rộng. Ông được biết đến là nhà sáng lập thương hiệu thời trang thế giới Versace. Cùng với Madonna, Tupac Shakur, and Elton John, Versace là một nhân vật quan trọng trong việc kết hợp ngành công nghiệp thời trang và âm nhạc.

Cha đẻ của thương hiệu thời trang thế giới Versace. Ảnh: Alchetron.

Tuy nhiên, vào ngày 5/7/1997, ông bị một gã say tên là Andrew Cunanan bắn chết sau khi anh ta đã giết 4 người trước đó. Cunanan được biết đến như một kẻ mù quáng về lối sống vương giả. Anh ta thường ba hoa về tình bạn thân thiết của mình với Versace dù điều đó không hề tồn tại. Động cơ của vụ sát hại Versace chưa được làm rõ.