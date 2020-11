10 vai diễn xuất sắc trong các phim siêu anh hùng

J. Jonah Jameson của J.K. Simmons: J. Jonah Jameson dường như là vai diễn sinh ra dành cho J.K. Simmons, dù đó có là phiên bản tổng biên tập nóng tính của tờ The Daily Bugle ở bộ ba Spider-Man của Sam Raimi, hay kẻ dàn cảnh đổ oan cho Spider-Man tội giết người trong Spider-Man: Far from Home (2019). What Culture nhận xét Jameson của Simmons thuộc nhóm những vai thứ chính khiến khán giả thỏa mãn nhất trong các phim điện ảnh chuyển thể từ truyện tranh siêu anh hùng.