10 vai diễn thảm họa của các ngôi sao trong năm 2020

Edgar Ramirez trong The Last Days of American Crime: Số điểm 0% mà giới phê bình chấm cho The Last Days of American Crime trên Rotten Tomatoes đã đủ nói lên chất lượng bộ phim. Người xem cũng khó nhận ra Edgar Ramirez, nam diễn viên từng nhận hai đề cử Quả cầu vàng, trong vai chính Graham Bricke. Anh uể oải, thiếu sức sống, hoàn toàn không thể hiện được những dằn vặt nội tâm mà nhân vật mình thủ vai đang trải qua. Ảnh: Netflix.