10 vai diễn ấn tượng của tài tử Hàn xuất sắc thế kỷ

The Good, the Bad, the Weird (2008): Phiên bản Hàn Quốc của dòng phim cao bồi Viễn Tây là tác phẩm gây nhiều bất ngờ với người hâm mộ. Nhan đề phim được ghép thành từ biệt danh của ba nhân vật chính: Thiện, Ác, Quái. Song Kang Ho đảm nhận vai “Quái”, một tên trộm may mắn "khoắng" được tấm bản đồ kho báu mà hai kẻ còn lại cùng quân đội Hoàng gia Nhật Bản đều khao khát sở hữu. Diễn xuất của Song Kang Ho đã mang lại nét vui nhộn và tinh quái cho bộ phim bên cạnh nhịp phim hành động nghẹt thở. Ảnh: CJ.