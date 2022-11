10 tuyến đường sắt dốc nhất thế giới

The Mount Washington Cog Railway, Mỹ: Tuyến đường sắt ở New Hampshire này là tuyến đường sắt răng cưa trên núi đầu tiên trên thế giới và vẫn đang hoạt động mạnh mẽ, mặc dù đầu máy hơi nước hiện hoạt động bằng nhiên liệu sinh học. Chỉ mất hơn một giờ để leo lên đến độ cao 1.917 m của sườn phía tây đỉnh Washington. Đây là một trong những tuyến đường sắt răng cưa dốc nhất thế giới, với một số đoạn vượt quá 37%. Trên chuyến tàu, hành khách có thể ngắm nhìn khung cảnh ngoạn mục trải dài từ New England đến Canada và hướng ra Đại Tây Dương. Ảnh: Justin Franz.