10 tựa game hay nhất mọi thời đại

Kém phiên bản đầu 8 bậc, song The Legend of Zelda: Breath of the Wild phát hành năm 2017 dành cho hệ máy Switch vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao. Lối chơi tự do, chú trọng từng chi tiết giúp game được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới trong thiết kế thế giới mở. Tuy nhiên, vẫn có một số phản hồi tiêu cực về frame rate và lỗi kĩ thuật khi chơi.