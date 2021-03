10 trường tư thục đắt đỏ trên thế giới

9. THINK Global School (Mỹ): Được mệnh danh là "Trường học không biên giới", mục đích của THINK Global School là tạo ra môi trường học tập đa dạng, không bó buộc với sách vở, trường lớp. Mỗi năm, học sinh sẽ cùng nhau khám phá 4 quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới, từ đó tìm ra những kiến thức, trải nghiệm mới mẻ. Trọng tâm của trường là chương trình học Changemaker, nhằm giúp học sinh nâng cao kỹ năng thông qua việc tìm hiểu thế giới. Điểm mạnh của học sinh THINK Global School là khả năng làm chủ các tình huống, tự lập và sở hữu những kỹ năng cần thiết trong thế kỷ 21. Học phí hàng năm của trường dao động từ 63.000 USD - 88.000 USD . Ảnh: THINK Global School.