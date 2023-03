10 trải nghiệm du lịch nên thử một lần trong đời

Ghé thăm ngôi làng Hobbit ở New Zealand: Chúa tể của những chiếc nhẫn là một bộ phim huyền thoại truyền cảm hứng cho mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Để trải nghiệm sự kỳ diệu như trong bộ phim, bạn có thể ghé thăm ngôi làng đẹp như cổ tích Hobbit ở đảo phía bắc New Zealand. Ngoài làng người lùn Hobbit, có rất nhiều địa điểm trong phim mà bạn có thể khám phá khi đến New Zealand. Ảnh: Viator Travel.