10 tình huống khó lường trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Ego giết mẹ của Quill trong Guardians of the Galaxy 2 (2017): Guardians of the Galaxy 2 mở đầu bằng vùng quá khứ đau thương của Peter Quill/Star Lords (Chris Pratt) gắn liền với cái chết của mẹ. Ở tuổi trưởng thành, đó vẫn là vết thương tâm lý khó lành với anh. Điều này khiến tình tiết cha Quill, Ego (Kurt Russell), tiết lộ chính mình là người đã đặt khối u vào cơ thể mẹ Quill trở nên quá sức chịu đựng với cả Peter Quill lẫn khán giả. Viên đạn của cậu con quý tử chỉ là hình phạt rất nhẹ mà Ego phải lãnh sau tất cả tội ác đã gây ra với những đứa con và người tình đi qua cuộc đời hắn.