10 tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam?

4. Ngoài 15 huyện, Quảng Nam hiện có thành phố, thị xã nào? TP Tam Kỳ, TP Hội An, không có thị xã

TP Tam Kỳ, TP Hội An, thị xã Điện Bàn

TP Quảng Nam, TP Hội An, thị xã Điện Bàn Quảng Nam hiện có 2 thành phố là Tam Kỳ (tỉnh lỵ), Hội An, thị xã Điện Bàn, cùng 15 huyện: Duy Xuyên, Phú Ninh, Hiệp Đức, Đại Lộc, Quế Sơn, Thăng Bình, Nam Giang, Đông Giang, Tiên Phước, Phước Sơn, Bắc Trà My, Núi Thành, Nam Trà My, Tây Giang, Nông Sơn. Trong ảnh là vẻ đẹp về đêm của phố cổ Hội An những ngày nhộn nhịp du khách. Ảnh: Nguyễn Sanh Quốc Huy.