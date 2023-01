10 tiểu thuyết gia mới xuất sắc tại Anh năm 2023

Mỗi năm mới, tạp chí Observer New Review đều đưa ra danh sách 10 tiểu thuyết gia mới tại Anh xuất sắc trong năm. Uy tín của bảng xếp hạng đã được minh chứng qua nhiều năm.

Họ là những người ở độ tuổi 30, 50, công việc và xuất thân khác nhau. Tất cả đều có tình yêu văn chương, sách vở và cho thấy triển vọng ở tác phẩm đầu tay.

Stephen Buoro

Ảnh: The Guardian.

Stephen Buoro, 29 tuổi, sinh ra ở Ososo, Nigeria, là con thứ tư trong một gia đình có sáu người con. Mãi cho đến khi Buoro giành được học bổng vào một trường truyền giáo, nơi trẻ em bị phạt roi nếu nói bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh, anh mới được học đọc.

Sau khi lấy được bằng toán học, anh đến Vương quốc Anh để theo học chương trình Thạc sĩ viết sáng tạo nhờ nhận học bổng của giải thưởng Booker.

Vào một buổi tối tháng 6/2018, khi trời sắp tối, một giọng nói vang lên trong đầu anh “như muốn trút ra tất cả cơn thịnh nộ và tức giận nội tâm”. “Tôi bắt đầu viết, viết, viết và khi tôi quay lại và đọc những gì mình đã viết, đó là điều chân thật nhất, mạnh mẽ nhất mà tôi từng viết trong đời”. Đây chính là phần mở đầu của The Five Sorrowful Mysteries of Andy Africa, một cuốn tiểu thuyết bi thảm, thú vị và đặt ra câu hỏi về ý nghĩa của sự trưởng thành ở Nigeria ngày nay. Câu chuyện được nhìn từ góc nhìn của nhân vật Andy, một đứa trẻ 15 tuổi không cha, thích những cô gái tóc vàng và có giọng nói không giống bất kỳ ai khác.

Tom Crewe

Ảnh: The Guardian.

Tom Crewe, 33 tuổi, sinh ra ở Middlesbrough và học lịch sử tại Đại học Cambridge, nơi anh cũng lấy bằng Tiến sĩ. Chuyên môn của anh là lịch sử những năm 1880 và 1890. Crewe đã phải chịu nhiều sức ép trong quá trình tích lũy để hoàn tất màn ra mắt sách táo bạo của mình. Anh đã có ý tưởng viết sách từ một thập kỷ trước và cuối cùng đã không thể gạt bỏ ý tưởng đó ra khỏi đầu.

“Thật tuyệt là phản ứng đối với cuốn sách cũng rất mạnh mẽ. Anne Enright còn nói rằng cuốn sách đã “gây xúc động”. Cuốn The New Life phần nào dựa trên những con người có thật và xoay quanh một nhóm những người có tư tưởng tự do cấp tiến ở nước Anh thời Victoria, những người mong muốn được sống và yêu theo cách họ chọn, không hề sợ hãi hay xấu hổ.

Là người từng mơ về việc trở thành nhà văn từ khi 6 tuổi, chặng đường ra mắt sách The New Life cũng đầy bất ngờ với Crewe sau khi được nhận thư từ một người đại diện văn học - người quan tâm tới khả năng viết lách của anh.

Jacqueline Crooks

Ảnh: The Guardian.

Jacqueline Crooks, 59 tuổi, sinh ra ở Jamaica nhưng lớn lên ở Southall, phía tây London. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của bà, Fire Rush, bắt đầu giống như lật dở từng trang trong nhật ký và về cơ bản là một bức chân dung hư cấu về những năm đầu đời của bà.

“Cuốn sách dựa rất nhiều vào kinh nghiệm của bà khi còn là một phụ nữ trẻ giữa một thế giới do nam giới thống trị. Trải qua sự áp bức nhưng lại được khiêu vũ với những người tuyệt vời. Mặt tối và mặt sáng cũng vậy”, bà chia sẻ.

Cuốn sách này là một câu chuyện nhộn nhịp và sống động về phụ nữ da màu vào cuối những năm 1970. Cuốn sách theo chân Yamaye và những người bạn của cô khi họ thường lui tới câu lạc bộ ngầm Crypt. Ở đó, cô gặp và yêu Moose quyến rũ, nhưng mọi thứ nhanh chóng tan vỡ. Sau đó, Yamaye bắt đầu cuộc hành trình thay đổi cuộc đời khắp London, Bristol và Jamaica - khi cô bị cuốn vào các cuộc bạo loạn chủng tộc, bạo lực, cách mạng và trừng phạt.

Aidan Cottrell-Boyce

Ảnh: The Guardian.

Aidan Cottrell-Boyce, 35 tuổi, vừa cười vừa giải thích một cuộc chia tay trong thời kỳ phong tỏa là động lực để anh viết The End of Nightwork, một cuốn tiểu thuyết đầu tay về thời kỳ ngày tận thế.

“Khi bạn đang trải qua thời kỳ khó khăn, bạn sẽ có cảm giác: Làm sao mà những người khác không thấy rằng đây là một thảm họa? Làm thế nào mà những người khác vẫn bắt đầu cuộc sống hàng ngày của họ? Nhưng đó là trải nghiệm về 'ngày tận thế' mà tất cả chúng ta đang gặp phải hiện nay”, anh nói.

Cuốn tiểu thuyết được phát triển từ “30.000 từ điên rồ” mà anh đã gửi cho một người đại diện. Người này đã xem tiểu thuyết ngắn của anh trên tạp chí White Review và hỏi anh ấy đang viết gì sau khi họ chơi bóng cùng nhau. Cuốn sách đã chia sẻ về những khó khăn của nền kinh tế, câu chuyện liên quan đến cuộc nổi dậy của giới trẻ toàn cầu, một nhà tiên tri về sự diệt vong ở thế kỷ 17 và một hội chứng nội tiết tố hiếm gặp khiến các nạn nhân già đi sớm.

Jyoti Patel

Ảnh: The Guardian.

Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Jyoti Patel đã giành được giải thưởng không chỉ trước khi nó được xuất bản mà còn trước khi nó được viết hoàn chỉnh. The Things That We Lost đã giành được giải thưởng Nhà văn mới của Merky Books vào năm 2021 chỉ với chương đầu tiên.

Patel, 30 tuổi, đang làm việc trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số khi gửi tác phẩm của mình tham gia giải thưởng. Patel chia sẻ: “Có rất nhiều nước mắt, sự hoài nghi và rất nhiều niềm tự hào thầm lặng. Tôi thực sự đã phải chiến đấu hết mình để học tiếng Anh ở trường đại học”.

Sinh ra ở Paris, có cha mẹ là người Anh gốc Ấn Độ và lớn lên ở tây bắc London, cô viết cuốn sách này vì chưa bao giờ được đọc câu chuyện về một gia đình Gujarati người Anh sống ở London. Nhân vật chính của The Things That We Lost là Nik, một thanh niên 18 tuổi đang vật lộn với cuộc sống đại học ở một thị trấn nông thôn, và mẹ của anh, Avani, người luôn đau buồn về cái chết của chồng là Elliot. Cuốn sách là một câu chuyện về bí mật gia đình, tình yêu, cộng đồng người nhập cư và cách họ thể hiện danh tính kép.

Magee

Ảnh: The Guardian.

Magee, 33 tuổi, luôn biết rằng anh muốn viết về quê hương phía tây Belfast của mình. Nhưng khu vực đó từng bị kỳ thị trong chính lịch sử Belfast.

Anh chia sẻ: “Hầu hết sách từ Belfast là của những người không thuộc tầng lớp lao động và đối với họ, phía tây Belfast là một khu ổ chuột, một khu vực cấm đến. Nhưng lịch sử của nơi này là lịch sử duy nhất mà tôi biết”.

Lòng quyết tâm đó đã thôi thúc anh viết cuốn Close to Home, một cuộc khám phá sâu sắc về khí khái nam nhi tại một vùng đất đầy những rắc rối. Ngoài cuốn sách này, các tác phẩm tiếp sau của anh cũng kể về thời niên thiếu của những đứa trẻ hay về một người phụ nữ đơn thân nuôi hai đứa con giữa khó khăn - như mẹ anh ấy đã làm.

Monica Heisey

Ảnh: The Guardian.

Monica Heisey đã nhận được sự tán dương của nhiều cái tên lớn như Marian Keyes, Rob Delaney, Nina Stibbe, Paula Hawkins, Dolly Alderton, Aisling Bea cho cuốn tiểu thuyết đầu tay và hài hước Really Good, Actual.

Lấy bối cảnh ở Toronto, quê hương của tác giả, cuốn sách chia sẻ nỗi đau sau cuộc ly hôn của một cặp vợ chồng trẻ. Với nhiều chi tiết vui nhộn, bao gồm lịch sử tìm kiếm trên Google, các email chưa được trả lời, thư từ trên Tinder và các tình huống giả tưởng khác, tác giả “muốn miêu tả những hành động trái ngược khi trải qua nỗi đau”.

Hiện Monica là một nhà văn toàn thời gian và đang viết dở cuốn tiểu thuyết thứ hai. Cô cũng sắp bắt đầu chuyển thể Really Good, Actual sang phim truyền hình.

Georgina Moore

Ảnh: The Guardian.

Georgina Moore, 50 tuổi, đã làm việc với một số tên tuổi lớn nhất trong ngành sách. Cha bà điều hành một doanh nghiệp xuất bản học thuật và thường đưa bà đến Hội chợ Sách London khi còn nhỏ.

Trong quá trình nuôi dưỡng ý định sáng tác, bà phát hiện ra bối cảnh hoàn hảo cho cuốn tiểu thuyết của mình: Một ngôi nhà bên bờ biển xiêu vẹo trên Isle of Wight, gần nơi bà và bạn đời có một ngôi nhà thuyền. Kết quả là một tác phẩm viết về một gia đình rạn nứt và một ngôi nhà luôn thu hút họ trở lại cho dù họ có đi bao xa. Với cách kể chuyện giàu sức gợi của Moore, thật dễ hiểu tại sao The Garnett Girls lại được ví như tác phẩm của các nữ hoàng tiểu thuyết thương mại Penny Vincenzi và Maeve Binchy.

K Patrick

Ảnh: The Guardian.

Khi còn nhỏ, K Patrick đã nhiều lần cố gắng viết nhật ký nhưng thường xuyên thấy thiếu kiên nhẫn. Hiện 36 tuổi và vừa tốt nghiệp chương trình thạc sĩ về viết sáng tạo của Đại học Glasgow, cựu chủ cửa hàng rau Patrick sống ở Isle of Lewis và đã viết phần lớn bản thảo đầu tiên của cuốn Mrs S chỉ trong ba tháng.

Nhân vật chính là một phụ nữ trẻ người Australia đến Anh để nhận việc tại một trường nội trú dành cho nữ. Trong một mùa hè nóng bức, cô bắt đầu ngoại tình với vợ của hiệu trưởng, bà S. Những cảm xúc hỗn độn được diễn tả bằng một phong cách văn xuôi giản lược để xây dựng nên một cặp hấp dẫn.

Patrick giải thích: “Phần cảm xúc của người chuyển giới khó viết hơn tôi nghĩ. Và tôi cũng không muốn trở thành người phát ngôn cho một thứ gì đó quá lớn”.

Santanu Bhattacharya

Ảnh: The Guardian.

Được truyền cảm hứng từ cuốn My Brilliant Friend của Elena Ferrante, Santanu Bhattacharya đã viết một số bản thảo cho cuốn tiểu thuyết tuổi mới lớn tuyệt đẹp của mình. “Văn học trong vài năm qua đã đi theo một hướng hơi khác so với những gì tôi đã biết. Những câu chuyện có thể đơn giản, ngắn gọn nhưng chứa nhiều thông điệp”, Bhattacharya chia sẻ.

Cuốn One Small Voice, lấy bối cảnh ở Ấn Độ hiện đại, trải dài hơn ba thập kỷ và mang đến “cả một vũ trụ cảm xúc”. Cuốn sách bắt đầu vào năm 1992, mô tả sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc và một đất nước bùng cháy bạo loạn. Nhân vật trung tâm là Shubhankar Trivedi, một cậu bé 10 tuổi sống cùng gia đình ở thành phố Lucknow phía bắc.

Một ngày nọ, cậu chứng kiến một hành động bạo lực khủng khiếp - điều sẽ thay đổi cậu mãi mãi, cũng như góp phần định hình hành trình lộn xộn và đau thương của cậu cho đến tuổi trưởng thành.

Còn tác giả Bhattacharya 41 tuổi, lớn lên ở Ấn Độ và chuyển đến Vương quốc Anh cách đây 7 năm để lấy bằng thạc sĩ về chính sách công tại Oxford. Anh đang sống ở London và đã giành được một số giải thưởng cho các tác phẩm của mình, bao gồm giải Mo Siewcharran và giải Life Writing vào năm 2021.