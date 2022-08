10 thương vụ tâm điểm cuối kỳ chuyển nhượng hè

Theo TUTTOmercatoWEB, Andrea Belotti đạt thỏa thuận gia nhập AS Roma theo dạng tự do. Tuyển thủ Italy từng được định giá 100 triệu euro 4 năm trước. Dù vậy, Belotti xuống phong độ trầm trọng do đó không nằm trong tầm ngắm của các ông lớn tại châu Âu.