10 thương hiệu điện ảnh thất bát vẫn còn cơ hội hồi sinh

The Last Airbender: Bộ phim chuyển thể từ series hoạt hình Avatar: The Last Airbender giống như “điểm đen” trong sự nghiệp của đạo diễn M. Night Shyamalan. Nội dung xa rời nguyên tác với cốt truyện rời rạc, lựa chọn diễn viên gây tranh cãi về màu da, kỹ xảo giả tạo, tất cả khiến tác phẩm năm 2010 trở thành trò cười và chỉ nhận điểm 5% trên Rotten Tomatoes. Kế hoạch thực hiện phiên bản mới của Netflix cũng trải qua nhiều trắc trở và chưa biết ngày nào mới trở thành sự thật. Dẫu vậy, fan của The Last Airbender vẫn chờ đợi tương lai tươi sáng khi nguyên tác vốn là một trong những loạt phim hoạt hình hay nhất mà Nickelodeon từng sản xuất.