10 thương hiệu điện ảnh có dàn diễn viên thù ghét nhau

Sex and the City: Dù khăng khít trên màn ảnh, hội bạn thân nổi tiếng vướng nhiều tin đồn bất hòa kể từ khi Sex and the City lên sóng cuối thập niên 1990. Khi kế hoạch làm phim điện ảnh thứ ba bất thành, chủ yếu do Kim Cattrall, tình hình càng bi quan. Cattrall không chỉ nhấn mạnh họ chưa bao giờ thân thiết, mà còn buộc tội ba người còn lại đã ép cô tham gia. Lời chia buồn công khai của Sarah Jessica Parker sau khi em trai Cattrall qua đời chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Kim Cattrall công khai chỉ trích đồng nghiệp cũ là kẻ đạo đức giả, lợi dụng bi kịch gia đình người khác để củng cố hình ảnh tử tế của bản thân.