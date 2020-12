10 thực phẩm giúp da không bị khô vào mùa đông

Cá chứa dầu giàu acid béo omega-3 là một trong những lựa chọn tốt để chống khô nhăn, giữ nước cho da. Chuyên gia dinh dưỡng ở New York, Mỹ - Brooke Alpert - chia sẻ trên Eat This: "Cá hồi cung cấp nhiều omega-3 bảo vệ tế bào da khỏi gốc tự do gây hại, giảm viêm. Nếu bạn không thích ăn cá, hãy tìm một số thực phẩm bổ sung omega-3 như hạt chia, quả óc chó nhằm duy trì sự ổn định của collagen, giữ cho da săn chắc". Ảnh: The Fish Society.