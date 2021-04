10 thay đổi phút chót giúp tạo nên tác phẩm hút khách

Obi-Wan đoạt gươm của Anakin trong Revenge of the Sith (2005): Trong Star Wars - Episode IV: A New Hope (1977), Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness) đã trao cho Luke Skywalker (Mark Hamill) thanh gươm ánh sáng của Anakin Skywalker. Tuy nhiên, khi ghi hình trận chiến giữa Anakin (Hayden Christensen) với Obi-Wan (Ewan McGregor) trong Star Wars - Episode III: Revenge of the Sith, đạo diễn George Lucas đã quên mất cảnh Kenobi đoạt thanh gươm của Anakin. Thiếu sót được phát hiện trên bàn dựng và kịp thời sửa chữa. Ảnh: Lucasfilm.