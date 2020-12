Không ngừng mở rộng quy mô và năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước… là dấu ấn nổi bật trong 10 năm qua của ngành điện.

Trải qua một thập kỷ với nhiều thách thức, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vẫn “cán đích” xuất sắc với nhiều kết quả đáng chú ý. Dưới đây là 10 thành tựu nổi bật của ngành điện giai đoạn 2010-2020.

Giai đoạn 2010-2020, điện thương phẩm tăng trưởng với tốc độ cao, từ 85,4 tỷ kWh năm 2010 lên khoảng 225,4 tỷ kWh năm 2020; tốc độ tăng trưởng bình quân 9,66%/năm, gấp khoảng 1,6 lần so với tăng trưởng GDP.

Tập đoàn đã cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Sản lượng điện thương phẩm bình quân trên người dân tính đến cuối năm 2020 ước đạt khoảng 2.200 kWh/người/năm, tăng 2,24 lần so với 2010 (982,7kWh/người/năm).

Trong 10 năm qua, EVN không ngừng mở rộng phạm vi, quy mô và năng lực sản xuất hệ thống điện quốc gia.

Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2010-2019 lên đến 1.033.843 tỷ đồng . Cùng thời gian này, EVN đã hoàn thành đóng điện 1.936 công trình 110-500 kV với tổng chiều dài đường dây 8.290 km, tổng công suất các trạm biến áp (TBA) 26.123 MVA. Đến hết năm 2020, hệ thống lưới điện quốc gia đã vươn tới mọi miền đất nước với trên 8.500 km đường dây 500 kV, gần 20.000 km đường dây 220 kV, hơn 23.000 km đường dây 110 kV và 33 TBA 500 kV, 137 TBA 220 kV, 886 TBA 110 kV.

Bên cạnh đó, EVN đã đưa vào vận hành 21 dự án nguồn điện với tổng công suất 17.120 MW. Từ chỗ chỉ có 31,5 MW công suất năm 1954, đến hết 2020, tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện quốc gia ước đạt trên 61.000 MW, trong đó công suất nguồn điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sở hữu là 29.638 MW.

Nhờ thực hiện thành công nhiều giải pháp đồng bộ cải thiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tỷ lệ tổn thất điện năng toàn EVN đã giảm từ 10,25% (năm 2010) xuống 6,5% vào năm 2020. Như vậy, tính cả giai đoạn 2010-2020, bình quân mỗi năm tỷ lệ tổn thất điện năng của EVN giảm 0,34% và đã tiệm cận vmức tổn thất điện năng của các quốc gia tiên tiến trên thế giới.

Tính đến cuối 2020, có 100% xã và 99,54% hộ dân có điện. EVN cũng đã bán điện trực tiếp tới 10.285 xã phường, tăng tỷ lệ hộ dân nông thôn được mua điện trực tiếp của ngành Điện từ 89,9% năm 2012 lên 93,7% năm 2020.

Bên cạnh đó, EVN đã hoàn thành xuất sắc dự án cấp điện cho đồng bào dân tộc tại các tỉnh: Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Bắc Kạn. Tập đoàn cũng hoàn thành tiếp nhận và bán điện trực tiếp tại 11/12 huyện đảo, 82/85 xã đảo.

Hiện nay, cơ khí Điện lực Việt Nam đã đủ khả năng sản xuất các sản phẩm đòi hỏi trình độ công nghệ và độ chính xác cao như các máy biến áp 220 kV công suất đến 250 MVA, máy biến áp 3 pha 500 kV - 467 MVA.

Việt Nam cũng trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á chế tạo được máy biến áp 500 kV; tự chế tạo, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công, kết cấu thép cho nhiều công trình thuỷ điện, nhiệt điện có tầm quan trọng quốc gia.

Đến cuối năm nay, EVN đã đưa vào vận hành 63 trung tâm điều khiển và thực hiện điều khiển xa không cần người trực 707 trạm biến áp 220-110 kV (chiếm gần 83% tổng số trạm biến áp có kế hoạch chuyển đổi). Lưới điện truyền tải và phân phối được đầu tư và ứng dụng công nghệ hiện đại. Đặc biệt, giải pháp vệ sinh cách điện hotline (trên lưới điện đang mang điện) đã mang lại hiệu quả kinh tế rất cao và đạt giải Nhì tại cuộc thi Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (Vifotec) năm 2011.

EVN đang tiếp tục triển khai nghiên cứu, phát triển các công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thực hiện chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực và dự kiến đến 2025 cơ bản hoàn thành chuyển đổi doanh nghiệp số.

EVN là đơn vị đầu tiên áp dụng hóa đơn điện tử trên toàn quốc vào năm 2015. Sau đó một năm, EVN đã đẩy mạnh quá trình chuyển đổi hình thức thu tiền điện tại nhà sang điểm tập trung, các tổ chức trung gian thanh toán, ví điện tử và ngân hàng... Đến hết tháng 11/2020, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 70,25%, tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt đạt 91,54%.

Cuối năm 2018, EVN chính thức công bố cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 - cấp độ cao nhất trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ. Đến cuối năm 2019, EVN hoàn thành đưa 12/12 dịch vụ điện mức độ 4 kết nối cổng Dịch vụ Công Quốc gia (DVCQG). Đến nay, đã có gần 1,5 triệu hồ sơ được đồng bộ và gần 500.000 yêu cầu dịch vụ điện được thực hiện qua cổng DVCQG.

Cùng với đó, chỉ số tiếp cận điện năng Việt Nam cũng có bước tiến vượt bậc. Theo kết quả đánh giá của nhóm nghiên cứu Doing Business thuộc Ngân hàng Thế giới (World Bank - WB), chỉ số tiếp cận điện năng năm 2019 của Việt Nam tiếp tục đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN (nằm trong nhóm ASEAN-4), đồng thời duy trì vị trí xếp hạng 27 trên tổng số 190 quốc gia/nền kinh tế (tăng 129 bậc trong 6 năm).

EVN đã hoàn thành cổ phần hoá và chuyển thành công ty cổ phần được 32 đơn vị, qua đó, tác động tích cực tới công tác quản trị, điều hành, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng. EVN cũng hoàn thành thoái vốn tại các doanh nghiệp không liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính hoặc lĩnh vực Nhà nước không cần nắm chi phối.

Bên cạnh đó, EVN đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước. Hoạt động sản xuất kinh doanh các năm qua cơ bản đều có lãi. Đến thời điểm 31/12/2019 vốn Nhà nước tại tập đoàn ước đạt 213.337 tỷ đồng , tăng 1,77 lần so với năm 2010 ( 120.530 tỷ đồng ).

Trong giai đoạn 2011-2015, năng suất lao động của EVN tăng bình quân 6,8%/năm. Giai đoạn 2016-2020, EVN đặt mục tiêu tăng năng suất lao động 8-10%/ năm.

EVN đã triển khai nhiều giải pháp về tổ chức quản lý, KHCN… góp phần tăng năng suất lao động, trong đó có việc thắt chặt tuyển dụng; sắp xếp, tổ chức lại bộ máy quản lý, tách bộ phận sửa chữa với bộ phận quản lý vận hành ở các khối sản xuất, truyền tải, phân phối điện… Kết quả những năm gần đây, năng suất lao động của EVN tăng trưởng bình quân gần 10%/ năm, đạt 2,5 triệu kWh/lao động vào năm 2020.

EVN đã đầu tư xây dựng 29 cụm công trình, dự án nhiệt điện và 33 công trình, dự án thủy điện thuộc đối tượng phải lập, thẩm định đánh giá tác động môi trường. 100% công trình, dự án nhà máy điện đang hoạt động đều đã được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trước khi vận hành. Ngoài ra, có hơn 10.000 công trình/dự án đường dây truyền tải và trạm biến áp được đầu tư xây dựng đã hoàn thiện đầy đủ thủ tục môi trường theo quy định.

Số lượng công trình điện hoàn thiện đầy đủ thủ tục môi trường theo quy định.

Toàn bộ nhà máy điện đều lắp đặt đầy đủ hệ thống xử lý môi trường nước và khí thải; đầu tư các hệ thống quan trắc tự động, truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa phương để theo dõi, cũng như công khai số liệu trên bảng điện tử tại cổng nhà máy hoặc ủy ban nhân dân xã. 100% tổ máy nhiệt điện đều lắp đặt hệ thống lọc bụi tĩnh điện với hiệu suất cao trên 99,7%. Tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ tăng từ gần 40% trong giai đoạn 2015-2018 lên xấp xỉ 70% vào năm 2019.

Giai đoạn 2010-2020, toàn tập đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng , bao gồm: Hỗ trợ 3 huyện nghèo tỉnh Lai Châu (Phong Thổ, Than Uyên, Tân Uyên) theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ; xây dựng hàng nghìn nhà tình nghĩa, trường học trên cả nước. Tập đoàn cũng tài trợ xây dựng công trình nhà văn hóa đa năng ở đảo Đá Lớn C thuộc quần đảo Trường Sa; phụng dưỡng trên 100 mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ người nghèo, các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng; giảm giá và tiền điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19...

Trong 5 năm gần đây, EVN còn tổ chức định kỳ tháng tri ân khách hàng (tháng 12 hàng năm) với nhiều hoạt động thiết thực như sửa chữa, thay mới và lắp đặt miễn phí đường dây, đèn LED, thiết bị điện cho một số trường học, hộ gia đình nghèo và gia đình chính sách trên toàn quốc… Cũng trong tháng tri ân khách hàng, EVN phối hợp Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo - Tuần lễ hồng EVN với khoảng 10.000 đơn vị máu thu nhận được sau mỗi chương trình.