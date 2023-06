10 thành phố hạnh phúc nhất thế giới

Wellington, New Zealand: Với dân số khoảng 200.000 người, thủ đô của New Zealand là thành phố đông dân thứ hai và là trung tâm chính trị, văn hóa của nước này. Thành phố nổi tiếng với nền văn hóa sôi động, ẩm thực đa dạng và vẻ đẹp tự nhiên, những bến cảng đẹp như tranh vẽ được bao quanh bởi núi non hùng vĩ. Thành phố này nổi tiếng là một trong những thành phố hạnh phúc nhất trên thế giới nhờ sự thân thiện, hiếu khách và ý thức cộng đồng cao. Nhiều sự kiện lễ hội được tổ chức trong suốt cả năm nhằm kéo mọi người lại gần nhau hơn. Ảnh: Kishan Modi/Unsplash.