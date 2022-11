10 thành phố du lịch giá rẻ đẹp nhất châu Âu

Athens, Hy Lạp: Thành phố này được xếp hạng là địa điểm rẻ nhất cho kỳ nghỉ ở châu Âu với chi phí du lịch giảm 15% kể từ năm 2021. Các địa điểm lưu trú tại Athens phù hợp với nhiều gia đình nhỏ. Theo khảo sát, 2 đêm tại khách sạn 3 sao dành cho 2 khách có giá trung bình khoảng 89 bảng Anh (GBP). Tại trung tâm One Three One cách chợ trời Monastiraki vài bước chân, khách sạn có giá thấp nhất là 52 GBP/đêm với tầm nhìn toàn cảnh thành cổ. Ảnh: theplanetd.