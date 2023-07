10 thành phố công nghệ phát triển đáng kinh ngạc

5. Ở Mỹ, New York là thành phố cạnh tranh mạnh với Thung lũng Silicon của San Francisco. Tại thành phố này, công nghệ có ở khắp mọi nơi từ đường phố đến cửa hàng. Ngay cả nơi công cộng như Quảng trường Thời đại cũng hiện diện những công nghệ ấn tượng nhất. Các điểm tham quan công nghệ cũng có rất nhiều ở New York, vì vậy có rất nhiều thứ dành cho những du khách am hiểu công nghệ có thể làm ở đây. Ảnh: Victor He.