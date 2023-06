10 thành phố có người ở lâu đời nhất thế giới

Tây An, Trung Quốc: Ở vùng đất cổ xưa của Trung Quốc, Tây An nổi lên như một thành phố trường tồn với bề dày lịch sử kéo dài hơn 3.100 năm. Nơi đây như cửa ngõ bước vào quá khứ hào hùng của đất nước. Đội quân đất nung đầy mê hoặc là biểu tượng đáng chú ý của di sản Trung Quốc. Sự kết hợp hài hòa giữa các địa danh lịch sử và những tiến bộ hiện đại đang chờ đợi du khách khám phá. Với dân số nhộn nhịp khoảng 8,7 triệu người, Tây An tràn đầy năng lượng sôi động, bảo tồn một cách cẩn thận di sản trong khi vẫn mang tinh thần năng động của một đô thị hiện đại. Ảnh: XingYu Xian/Unsplash.