10 thần tượng Kpop biết diễn xuất

D.O (EXO): Sau khi tham gia web drama EXO Next Door, người hâm mộ nhanh chóng nhận thấy tiềm năng diễn xuất ở nam thần tượng 27 tuổi. Thành viên nhóm EXO góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Lang quân 100 ngày, Room No.7, Anh tôi vô số tội và Swing Kids. Với các vai diễn đa dạng, D.O cho người hâm mộ thấy khả năng biến hóa linh hoạt trong từng vai diễn của bản thân. Sau nhiều cố gắng, nam thần tượng được nhiều diễn viên tiền bối có tiếng trong nghề công nhận về diễn xuất.