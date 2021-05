10 thần tượng được đánh giá hát hay, nhảy giỏi

Kim Jin Hwan (iKON): Jin Hwan đã thể hiện được khả năng ca hát và vũ đạo tốt ngay từ lúc tham gia chương trình sống còn Win: Who Is Next vào năm 2013. Hiện nay, anh là giọng ca chính của nhóm nhạc thuộc sự quản lý của YG Entertainment.