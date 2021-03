10 thần đồng nổi tiếng ở Ấn Độ

Arshdeep Singh là nhiếp ảnh gia trẻ về thế giới hoang dã. Thần đồng từ Jalandhar làm nên lịch sử khi chiến thắng giải thưởng Young Wildlife Photographer of The Year - Asia năm 2018, khi mới 10 tuổi, với bức ảnh hai con cú đang thò đầu khỏi ống nước thải. Năm 2020, Singh tiếp tục được vinh danh ở giải thưởng Wildlife Photographer of the Year. Ảnh: YouTube.