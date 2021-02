10 tài tử giàu có bậc nhất

Jack Nicholson: Ở tuổi 84, Jack Nicholson sở hữu khối tài sản ròng trị giá 400 triệu USD . Ông là diễn viên đại tài của Hollywood. Tên tuổi Nicholson gắn liền với những tác phẩm kinh điển như Chinatown (1974), One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975), The Shining (1980)... Trong sự nghiệp, ông giành hai tượng vàng Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc với vai McMurphy trong One Flew Over the Cuckoo's Nest năm 1976 và lần tiếp theo năm 1998 với As Good as It Gets (1997). Vai diễn gần đây nhất của ông là Charles trong How Do You Know (2010).