10 tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất thế giới

Đứng thứ 2 trong danh sách là tác phẩm In This Case (1983) của Jean-Michel Basquiat - họa sĩ người Mỹ nổi tiếng trong thập niên 1980 với phong trào Neo-expressionism (Tân biểu hiện). Sau khi nghệ sĩ qua đời trong một lần quá liều heroin vào năm 1988, các bức tranh của ông tăng giá dần dần theo thời gian. Trong buổi đấu giá tháng 5/2021 ở New York, bức In This Case đạt giá 93,1 triệu USD . Ảnh: Christie's.