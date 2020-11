10 tác phẩm hay về những cuốn sách

The Shadow of the Wind (Bóng hình của gió) là một trong những tác phẩm hay nhất của Carlos Ruiz Zafón. Cuốn sách kể về cậu bé bất ngờ bước vào thư viện bí mật ở Barcelona, Tây Ban Nha. Tại đây, cậu được tặng cuốn sách của một tác giả vô danh tên là Carax. Bị cuốn hút bởi cuốn sách, cậu bé cố tìm kiếm thêm các tác phẩm khác của Carax và tìm hiểu về tác giả bí ẩn. Cùng lúc đó, một người đàn ông cũng đang tìm kiếm sách của Carax nhưng để đốt chúng. Ảnh: HastyBook.