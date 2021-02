10 sự kiện nổi bật năm 2020 của ĐH Duy Tân

Với nỗ lực vượt qua khó khăn, năm 2020 thầy trò Đại học (ĐH) Duy Tân đã gặt hái được nhiều thành công trong công tác dạy, học và nghiên cứu.

Qua một năm nhiều biến động, ĐH Duy Tân vẫn nỗ lực vượt khó và ghi dấu với 10 sự kiện ấn tượng dưới đây.

Các thành tích trong nước và quốc tế

Năm 2020, ĐH Duy Tân đạt được nhiều thành tích ấn tượng cả trong nước và quốc tế. Theo công bố của QS Rankings (Quacquarelli Symonds - Vương quốc Anh), Việt Nam có 11 cơ sở giáo dục đại học vào bảng xếp hạng các đại học tốt nhất khu vực châu Á năm 2021. Trong đó, ĐH Duy Tân tăng hơn 100 hạng, vào top 400 trường đại học tốt nhất châu Á.

Duy Tân còn là một trong hai trường dẫn đầu Việt Nam về số lượng "Nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới 2019" do tạp chí PloS Biology của Mỹ bình chọn, với 11 nhà khoa học.

Bên cạnh đó, đề tài “Ứng dụng 3D trong Y học” của trường được trao giải nhì hạng mục "Sản phẩm số tiềm năng" tại "Giải thưởng Sản phẩm Công nghệ Số - Make in Vietnam 2020" do Bộ TT&TT và VCCI đồng tổ chức. Duy Tân là đại học duy nhất trong cả nước được nhận giải Make in Vietnam năm nay giữa các doanh nghiệp sản xuất phần mềm đình đám.

TS Lê Nguyên Bảo - Hiệu trưởng ĐH Duy Tân - đại diện trường lên nhận giải nhì "Sản phẩm số tiềm năng".

TS Hồ Thanh Tâm - nhà khoa học thuộc Viện Sáng kiến Sức khỏe Toàn cầu của ĐH Duy Tân - cũng đã trở thành một trong 10 gương mặt xuất sắc nhận giải Quả Cầu Vàng năm 2020. Năm 2019, TS Trần Nguyễn Hải của trường cũng đã đạt giải Quả Cầu Vàng ở lĩnh vực công nghệ - môi trường.

TS Hồ Thanh Tâm nhận giải Quả Cầu Vàng năm 2020.

Một thành tựu đáng chú ý khác là sau thời gian ngắn nghiên cứu, các nhà khoa học của ĐH Duy Tân đã hoàn thiện máy thở dtu-VENT Ver3.0, tích hợp cả chức năng "thở không xâm nhập" và "thở xâm nhập", đáp ứng các thông số cấp cứu và điều trị bệnh nhân Covid-19.

Máy thở dtu-VENT Ver3.0 của ĐH Duy Tân.

Loạt hoạt động chuyên môn ấn tượng

Tháng 11/2020, ĐH Duy Tân công bố thành lập 5 trường đào tạo trực thuộc, gồm: Trường Kinh tế (School of Business & Economics - SBE), Trường Khoa học Máy tính (School of Computer Science - SCS), Trường Công nghệ (School of Engineering & Technologies), Trường Ngoại ngữ (School of Foreign Language Studies - SFL) và Trường Y-Dược (College of Medicine-Pharmacy - CMP).

Cuối tháng 8/2020, ABET - Tổ chức Kiểm định các chương trình đào tạo kỹ thuật và công nghệ hàng đầu của Mỹ - đã công nhận ngành công nghệ kỹ thuật điện - điện tử của ĐH Duy Tân đạt kiểm định quốc tế ABET.

Bên cạnh đó, từ 16/10/2020 đến 19/10/2020, ĐH Duy Tân đã đăng cai tổ chức Hội nghị Mạng lưới Thực tập sinh ASEAN (thuộc mạng lưới SEAMEO - Tổ chức các Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á) lần thứ 6. 160 đại biểu đến từ 64 tổ chức giáo dục thuộc các nước trong khu vực đã tham dự hội nghị.

Một hoạt động nổi bật nữa là Liên hoan Sinh viên Kiến trúc Toàn quốc lần thứ XII - Festival Kiến trúc 2020 do ĐH Duy Tân đăng cai tổ chức. Sự kiện quy tụ gần 400 sinh viên và 70 giảng viên đến từ 21 trường đại học trên toàn quốc có đào tạo ngành kiến trúc. Sinh viên ĐH Duy Tân đã đoạt 12 giải thưởng, gồm 4 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và một giải tài năng nhóm tại 6 nội dung thi.

Sinh viên Nguyễn Anh Tài của ĐH Duy Tân (thứ 3 từ trái qua) giành 2 giải nhất ở phần thi cá nhân và nhóm.

Điểm sáng khác trong năm 2020 là thủ khoa (đầu vào) của ĐH Duy Tân đạt 28/30 điểm. Đó là em Nguyễn Thị Khánh Chi, nữ sinh đến từ Nghệ An, thủ khoa đầu vào khóa 26. Khánh Chi đã nhận học bổng toàn phần ngành Quản trị Kinh doanh Keuka (chương trình lấy bằng Mỹ tại Việt Nam - ADP của ĐH Duy Tân).

AHLĐ, NGƯT Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Duy Tân - trao học bổng toàn phần cho Nguyễn Thị Khánh Chi (28/30 điểm).

Có thể nói, những thành tích và hoạt động trên cho thấy nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của thầy và trò trường ĐH Duy Tân. Sang năm 2021, trường sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ sinh viên học tập, cũng như tăng cường chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học tại trường.