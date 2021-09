10 sedan hạng sang đáng mua nhất năm 2021, 5 mẫu đang bán tại Việt Nam

5. Mercedes-Benz C-Class: Mercedes-Benz C-Class là cái tên quá quen thuộc đối với các khách hàng Việt Nam. Mẫu xe này là sự kết hợp giữa tiện nghi hiện đại, đường nét sang trọng và động cơ mạnh mẽ. Vì thế, dòng xe này bán chạy tại thị trường trong nước và trở thành một trong những mẫu sedan hạng sang ăn khách nhất hiện nay. Tại Việt Nam, Mercedes-Benz C-Class có 3 phiên bản là C 180 AMG, C 200 Exclusive và C 300 AMG, giá bán từ 1,5 tỷ đồng đến 1,969 tỷ đồng .