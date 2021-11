10 sao trẻ giàu nhất nước Anh

Ban nhạc Little Mix đứng vị trí thứ ba với khối tài sản 90 triệu USD . Sau một thập kỷ giành quán quân chương trình X-Factor Anh, nhóm bán hơn 60 triệu đĩa đơn toàn cầu. Sau khi Jesy rời nhóm, Little Mix tiếp tục hoạt động với ba thành viên và có một năm bội thu. Nhóm ra album mới Confetti, có show riêng Little Mix: The Search. Riêng Jesy, với thu nhập 18,4 triệu USD , cô lần đầu vào danh sách và đứng ở vị trí thứ 19. Ảnh: AP.