10 sao nữ giàu nhất nước Mỹ

Không chỉ là danh ca có giọng hát đỉnh cao, Celine Dion còn đứng đầu danh sách diva giàu có nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, khi so với các sao nữ Hollywood nói chung, ca sĩ 52 tuổi chỉ đứng ở vị trí thứ 6 với 455 triệu USD , theo Forbes. Giọng ca My Heart Will Go On kiếm tiền từ việc bán album, biểu diễn và kinh doanh nhà hàng. Ảnh: Shutterstock.