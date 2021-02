10 sao nữ có gương mặt thời trang nhất châu Á

Một thành viên khác của nhóm nhạc BlackPink là Jisoo được biết đến với gu thời trang nhẹ nhàng, thanh lịch. Trên sân khấu, giọng ca How You Like That thường chọn trang phục khéo khoe hình thể cân đối như áo crop top, quần shorts. Đời thường, cô yêu thích những thiết kế có gam màu trung tính, không quá nhiều họa tiết. Ảnh: Pin.