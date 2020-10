10 sao nữ bị bắt chước nhiều nhất

Taylor Swift là một trong những ca sĩ chăm thay đổi phong cách bậc nhất Hollywood. Từ mái tóc xoăn dài thời You Belong With Me sau đó là kiểu tóc bob và hiện tại là mái tóc tự nhiên ngang vai. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy các chị em thích giọng ca Cardigan với phong cách nhẹ nhàng, tóc búi cao kiểu công chúa. Khảo sát cho biết đây là kiểu tóc nhiều thiếu nữ lựa chọn để xuất hiện ở các bữa tiệc, sự kiện nghiêm túc.