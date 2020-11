10 quyết định hủy hoại các thương hiệu điện ảnh bom tấn

Bỏ qua nhu cầu thị trường - The LEGO Movie: Sau thành công của The LEGO Movie (2014) và The LEGO Batman Movie (2017), Warner Bros. quyết định rót vốn sản xuất The LEGO Movie 2 (2019). Tuy nhiên, thất bại trước đó không lâu của The LEGO Ninjago Movie phần nào dự đoán sự thoái trào của dòng phim hoạt hình dựa trên thương hiệu đồ chơi nổi tiếng. Cuối cùng, The LEGO Movie 2 chỉ thu về 192,3 triệu USD toàn cầu với vốn đầu tư 99 triệu USD . Con số thậm chí không chạm nổi mốc 50% doanh thu của phần đầu tiên ra mắt trước đó 5 năm. Ảnh: Warner Bros.