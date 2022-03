10 quốc gia có chi phí sinh sống cao nhất

Bermuda là nơi đắt đỏ nhất thế giới để sinh sống. Trong khi đó, Thụy Sĩ đứng thứ hai trong danh sách.

Website Numbeo, hệ thống dữ liệu do người dùng đóng góp về các thành phố và quốc gia trên toàn thế giới, đã cập nhật đánh giá hàng năm của họ về các đất nước đắt đỏ nhất. Bảng xếp hạng dựa trên một loạt chi phí sinh hoạt, bao gồm hàng tạp hóa, nhà hàng, phương tiện đi lại, quần áo, Internet và tiện ích, nhưng không bao gồm tiền thuê nhà.

Điểm chỉ số là tỷ lệ phần trăm tương đối của chi phí sinh hoạt so với thành phố New York (Mỹ), nơi được thiết lập mức chỉ số là 100. Cụ thể, các quốc gia đạt điểm dưới 100 sẽ rẻ hơn để sống so với New York và các quốc gia có điểm trên 100 thì đắt hơn.

10. Singapore

Ảnh: Kanuman.

Điểm chỉ số: 82,63.

Rượu được coi là mặt hàng xa xỉ ở Singapore. Một chai rượu tầm trung có giá 21,99 USD . Thưởng thức một ly rượu vang ở Singapore đắt hơn 45,43% so với ở Mỹ.

Dịch vụ chăm sóc trẻ em ở Singapore cũng thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới, trung bình mỗi gia đình phải trả một khoản chi phí lớn, lên tới 18.000 USD /năm.

9. Bahamas

Ảnh: Pola Damonte.

Điểm chỉ số: 84,32.

Được tạo thành từ hơn 700 hòn đảo, Bahamas có dân số khoảng 389.482 người, sống trên diện tích 13.943 km2. Thành phố lớn nhất ở Bahamas là Nassau, với tổng dân số 255.000 người.

Phần lớn các mặt hàng phải nhập khẩu là yếu tố góp phần làm cho chi phí sinh hoạt tăng cao. Ngoài thuế nhập khẩu, thị trường nhà ở cạnh tranh cũng khiến giá cả để sống tại Bahamas ở mức cao.

8. Israel

Ảnh: Shutterstock.

Điểm chỉ số: 84,77.

Tel Aviv, thành phố đông dân thứ hai của Israel, được xếp hạng là thành phố đắt đỏ nhất thế giới vào năm 2021. Đặc biệt, nơi đây có thực đơn McDonald đắt nhất (với giá khởi điểm từ 17,57 USD cho một bữa ăn cơ bản). Với điểm chỉ số 84,77, chi phí sinh hoạt hàng ngày ở Israel nói chung là rất cao.

7. Luxembourg

Ảnh: Sabino Parente.

Điểm chỉ số: 85,30.

Luxembourg có dân số nhỏ, chỉ với hơn 632.000 cư dân. Quốc gia này có mức lương tối thiểu ấn tượng là 17,22 USD /giờ cho lao động có tay nghề cao trên 18 tuổi, một trong những mức cao nhất trên thế giới. Tuy nhiên, không chỉ người dân Luxembourg mới được hưởng mức lương này. Phần lớn lực lượng lao động của đất nước là người lao động xuyên biên giới đến từ Pháp và các nước láng giềng khác.

Mặc dù có mức lương hậu hĩnh, hầu hết người dân Luxembourg vẫn chọn mua hàng tạp hóa ở Pháp, nơi mọi thứ đều rẻ hơn đáng kể.

6. Đan Mạch

Ảnh: Shutterstock.

Điểm chỉ số: 88,53.

Nhìn chung, chi phí sinh hoạt ở Đan Mạch rất cao. Được biết đến là một trong những nơi hạnh phúc nhất để sống trên Trái Đất, Copenhagen cũng là thành phố đắt đỏ thứ 8. Thủ đô của Đan Mạch đặc biệt đắt đỏ về các mặt hàng bán lẻ, chẳng hạn một chiếc quần jean có giá 114,15 USD , đắt hơn bất kỳ thành phố nào khác, hay giày cũng không hề rẻ, với một đôi Nike hoặc loại tương tự có giá 121,24 USD .

5. Barbados

Ảnh: Lucky-photographer.

Điểm chỉ số: 94,44.

Giống như Bahamas, sống ở Barbados đi kèm với những thách thức về nhập khẩu, góp phần khiến đảo quốc trở thành một trong những nơi đắt đỏ nhất để cư trú. Nhập khẩu hàng hóa khiến mọi thứ trở nên đắt đỏ hơn và sức mua địa phương ở Barbados được xếp hạng thấp.

Tuy nhiên, cái giá phải trả của cuộc sống trên đảo không làm ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục của đất nước. Chính phủ Barbados đã đổ rất nhiều tiền vào hệ thống giáo dục và hòn đảo này có tỷ lệ người biết chữ cao nhất thế giới, tới 99,6%.

4. Iceland

Ảnh: Jamen Percy.

Điểm chỉ số: 99,67.

Iceland có những quy định chặt chẽ khi nhập khẩu hàng hóa nước ngoài, điều này đã đẩy giá sản phẩm lên cao. Trên thực tế, giá hàng tạp hóa ở quốc gia này thuộc hàng cao nhất thế giới. Tuy nhiên, chi phí của các tiện ích thì không quá cao, vì cơ sở hạ tầng của đất nước chủ yếu dựa vào hệ thống sưởi địa nhiệt rẻ tiền.

3. Na Uy

Ảnh: Victor Maschek.

Điểm chỉ số: 103,56.

Na Uy là quốc gia đắt đỏ nhất để sống trong số các quốc gia Scandinavia. Mức thuế VAT ở đây cao tới 25%, một trong những mức cao nhất trên thế giới, khiến chi phí của hầu hết mặt hàng hàng ngày tăng cao. Thực phẩm có thuế suất thấp hơn, chỉ 15%, nhưng vẫn được coi là đắt.

Trên thực tế, Na Uy là nơi đắt thứ 3 trên thế giới để mua hàng tạp hóa. Việc mua sắm thực phẩm ở Na Uy cũng đắt hơn 29,67% so với nước láng giềng Thụy Điển.

2. Thụy Sĩ

Ảnh: Gaspar Janos.

Điểm chỉ số: 125,02.

Cuộc sống ở Thụy Sĩ nói chung có giá cắt cổ, cả Geneva và Zurich đều nằm trong số 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Trông trẻ, ăn uống và vé xem phim chỉ là một vài ví dụ về những dịch vụ hàng ngày nơi đất nước thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới này.

Mặt khác, Thụy Sĩ xếp vị trí hàng đầu về Chỉ số Chất lượng Cuộc sống và sức mua của người dân cao. Nếu bạn có đủ khả năng chi trả, đất nước này là điểm đến lý tưởng để sinh sống.

1. Bermuda

Ảnh: Shutterstock.

Điểm chỉ số: 147,51.

Với mức chi hơn 5.000 USD /tháng cho ăn ở và sinh hoạt, Bermuda là nơi đắt nhất để sống trên toàn thế giới. Là một lãnh thổ hải ngoại của Anh nằm ở Bắc Đại Tây Dương, Bermuda có tổng dân số khoảng 65.000 người, sống trên tổng diện tích 53,5 km2.

Giống nhiều quốc đảo khác, Bermuda hầu như không sản xuất thực phẩm hoặc hàng tiêu dùng và hoàn toàn phụ thuộc vào hàng hóa được vận chuyển đến, thường là từ Mỹ. Do đó, đây là quốc gia có chi phí mua hàng tạp hóa cao nhất trên thế giới.

Hơn nữa, thuế nhập khẩu ở Bermuda cao ngất, dẫn đến mọi thứ từ thực phẩm đến nhiên liệu cũng có giá trị bán lẻ cao. Trên thực tế, thuế nhập khẩu là nguồn thu lớn thứ hai của chính phủ sau thuế trả lương.