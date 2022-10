10 quán bar tuyệt nhất thế giới

Little Red Door (Paris, Pháp): Không chỉ là một quán bar, Little Red Door còn là thiên đường của những người yêu thích cocktail và một hơi thở mới lại trong không gian đô thị, nơi thực khách có thể thư giãn. Sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại đem lại không gian khiến bất cứ ai muốn uống cocktail chất lượng hài lòng. Ảnh: Time Out.