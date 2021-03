10 phút cứu bệnh nhân bị đột quỵ

Bệnh nhân 84 tuổi ở Bạc Liêu nhập viện trong tình trạng lơ mơ, liệt nữa người.

Ngày 1/3, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTWCT), cho biết chỉ trong vòng 10 phút, các bác sĩ đã tái thông động mạch bị tắc cho bệnh nhân L.V.S. (84 tuổi, ngụ tại Bạc Liêu).

Ông S. vào viện ngày 24/2 trong tình trạng lơ mơ, liệt nửa người. Gia đình cho biết ông bị cao huyết áp, tiền sử hút thuốc lá khoảng 20 năm. Khoảng 5 giờ trước khi nhập viện, ông S. đột quỵ khi từ nhà vệ sinh quay lại phòng ngủ.

Xác định bệnh nhân còn thời gian vàng, bác sĩ cấp cứu đã kích hoạt ngay hệ thống cấp cứu đột quỵ. Kết quả chụp CT-Scan não cho thấy bệnh nhân bị tắc động mạch thân nền từ vị trí hợp lưu đến đỉnh thân nền, nguy cơ tử vong rất cao nếu không can thiệp tái thông mạch máu ngay.

Ê-kíp can thiệp nội mạch do tiến sĩ Hà Tấn Đức, Trưởng khoa Đột quỵ cùng các đồng nghiệp khoa chẩn đoán hình ảnh thực hiện can thiệp trong 10 phút, tái thông hoàn toàn động mạch bị tắc, hút ra được rất nhiều huyết khối.

Đến trưa 1/3, bệnh nhân tỉnh táo, hồi phục gần như hoàn toàn và đang tiếp tục điều trị tại khoa Đột quỵ.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân. Ảnh: T.P.

Theo tiến sĩ Đức, tỷ lệ mắc đột quỵ não gia tăng theo tuổi, nhất là những người trên 80 tuổi. Đột quỵ thiếu máu não cục bộ chiếm khoảng 80-85%. Tiên lượng hồi phục của bệnh nhân phụ thuộc rất nhiều vào thởi gian tái thông mạch máu bị tắc và vị trí bị tắc mạch.

Vì vậy, điều quan trọng khi phát hiện người thân có dấu hiệu đột quỵ là cần nhanh chóng đưa đến bệnh viện trong giờ vàng (0-6 giờ đầu từ khi khởi phát cơn đột quỵ).

Sau thời gian này, bệnh nhân không được tái thông các mạch lớn bị tắc trong não sẽ có nguy cơ tử vong cao hoặc tàn phế.

Đột quỵ là bệnh lý cấp tính, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, thường không có dấu hiệu báo trước. Các triệu chứng gợi ý đột quỵ bao gồm đột ngột xuất hiện méo miệng, liệt hoặc yếu một bên người, nói khó hoặc không nói được.