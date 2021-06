10 phim truyền hình Nhật đáng xem

The Many Faces of Ito: The Many Faces of Ito là phim hài lãng mạn xoay quanh biên kịch Rio Yazaki. Để có ý tưởng viết kịch bản một chương trình truyền hình mới, anh đã lừa bốn người phụ nữ kể cho anh nghe những trắc trở trong câu chuyện tình cảm của mình dưới danh nghĩa đưa ra lời khuyên cho họ. Tuy Rio là người đưa ra lời khuyên, thế nhưng chính bản thân anh cũng học hỏi được nhiều điều từ họ. Cốt truyện của The Many Faces of Ito được đánh giá là một sự sáng tạo mới mẻ, độc đáo trong dòng phim lãng mạn.