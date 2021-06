10 phim sinh tồn đáng xem khi giãn cách

Bạn có thể thư giãn với những bộ phim sinh tồn đến từ nhiều nền điện ảnh khác nhau trên thế giới, tất cả với thông điệp "Sau cơn mưa, trời lại sáng".

Thảm họa hay tận thế luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho điện ảnh. Trong thập niên 2010s, nhiều bộ phim khai thác chủ đề dịch bệnh, thây ma, virus cũng đã kịp ra mắt.

Các bộ phim thường khởi đầu tăm tối nhưng đều có kết thúc đẹp, hướng tới hi vọng tương lai của loài người.

Sau đây là 10 bộ phim có chủ đề dịch bệnh do Zing tổng hợp giúp bạn bớt nhàm chán trong thời gian ở nhà.

_____





Contagion (2011)

IMDb: 6.7/10 Thời lượng: 106 phút Cast: Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law

Ảnh: Elle.

Nội dung:

Phim mở đầu với sự qua đời của Beth Emhoff, một doanh nhân trở về Mỹ sau chuyến công tác Hong Kong. Vài ngày sau khi Beth mất, dịch bệnh bùng phát trên toàn thế giới khiến hơn 26 triệu người tử vong.

Lý do nên xem:

Tuy là phim giả tưởng nhưng virus trong Contagion khiến người xem liên tưởng đến dịch bệnh SARS hay cúm gà

Phim đề cập các vấn đề tin giả, tâm lý đám đông và nhiều điểm tương đồng với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện tại

_____





Flu (2013)

IMDb: 6.6/10 Thời lượng: 122 phút Cast: Jang Hyuk, Soo Ae, Min-ah Park

Ảnh: Naver.

Nội dung:

Nội dung phim xoay quanh đại dịch cúm H5N1, bắt nguồn từ chuyến xe chở hành khách nhập cảnh trái phép vào Bundang, Hàn Quốc. Đây là loại virus có khả năng lây lan và giết chết người bị nhiễm bệnh trong vòng 36 giờ.

Lý do nên xem:

Flu là một trong những phim nổi bật của dòng phim về bệnh truyền nhiễm

Nhiều vấn đề được đề cập trong Flu vẫn mang tính thời đại cho tới năm 2021

_____





World War Z (2013)

IMDb: 7.0/10 Thời lượng: 116 phút Cast: Brad Pitt, Mireille Enos, Daniella Kertesz

Ảnh: Filmsclick.

Nội dung:

World War Z lấy bối cảnh thế giới loài người bị đại dịch zombie tàn phá, đứng trước ngưỡng cửa diệt vong. Nhìn thấy được mối nguy, cựu nhân viên UN Gerry Lane quyết định dấn thân đi tìm phương thuốc giải cứu loài người.

Lý do nên xem:

Những cảnh rượt đuổi hồi hộp, gay cấn với đám zombie hung hăng

Thông điệp tích cực về sức mạnh và khả năng sinh tồn của con người trước các thảm họa

_____





The Girl with All the Gifts (2016)

IMDb: 6.6/10 Thời lượng: 111 phút Cast: Sennia Nanua, Fisayo Akinade, Dominique Tipper

Ảnh: Ellegirl.

Nội dung:

Nhân vật chính của phim là cô bé xác sống mang tên Melanie. Từ nhỏ, Melanie đã được quân đội và các nhà khoa học tìm thấy, đem về nuôi dạy như một vật thí nghiệm. Ở bề ngoài, Melanine hành động như những zombie ngoài kia, sẵn sàng lao vào cắn xé. Dù vậy, sâu thẳm bên trong cô bé vẫn có ý thức của một con người.

Lý do nên xem:

The Girl with All the Gifts sở hữu nhiều pha hành động máu me trong một bức tranh nhân văn

Xuyên suốt phim, người xem sẽ đồng cảm với sự đấu tranh tâm lý và cố gắng hòa nhập của Melanie

_____





Train to Busan (2016)

IMDb: 7.6/10 Thời lượng: 118 phút Cast: Gong Yoo, Yu-mi Jung, Ma Dong-seok

Ảnh: Moviezine.

Nội dung:

Train to Busan kể về câu chuyện của những hành khách trên chuyến tàu từ Seoul đi Busan. Trong không gian chật hẹp, từng người phải tìm cách bảo vệ chính mình và người thân khi đối diện với lũ xác sống.

Lý do nên xem:

Khai thác chủ đề zombie đã cũ, nhưng Train to Busan lại đi theo hướng mới lạ hơn: kể những câu chuyện về mối liên hệ giữa người với người

Nhịp phim nhanh, các nút thắt được giải quyết gọn gàng khiến người xem không thể rời mắt

____





Cargo (2017)

IMDb: 6.3/10 Thời lượng: 105 phút Cast: Simone Landers, Martin Freeman, Marlee Jane McPherson-Dobbins

Ảnh: cinegor.

Nội dung:

Lấy bối cảnh thế giới hậu tận thế với sự thống trị của zombie, Cargo khai thác cuộc sống lay lắt, bất an của con người. Ở thời điểm nhu yếu phẩm có hạn, con người trở nên lạnh lùng và cô lập lẫn nhau.

Lý do nên xem:

Phim tập trung phát triển tâm lý từng nhân vật, đẩy cảm xúc người xem

Không chỉ là một bộ phim dịch bệnh, Cargo còn truyền tải thông điệp về tình yêu thương gia đình

_____





Infection (2019)

IMDb: 5.5/10 Thời lượng: 97 phút Cast: Rubén Guevara, Leonidas Urbina, Magdiel González

Ảnh: El Universal.

Nội dung:

Infection là bộ phim kinh dị - khoa học viễn tưởng với nhân vật chính là bác sĩ Adam Vargas. Sau cái chết của vợ, ông gửi con trai Miguel đến ở với ông bà. Trong thời gian đó, căn bệnh dịch nhiễm trùng đang hoành hành khắp nơi trên đất nước khiến ông lo sợ và quyết định lên đường giải cứu con.

Lý do nên xem:

Những phân cảnh ghê rợn của phim chắc chắn sẽ thỏa mãn fan phim kinh dị, zombie

Căn bệnh đe dọa đất nước Adam được ví như hình ảnh ẩn dụ cho tình trạng bất ổn chính trị và xã hội ở Venezuela thời điểm 2019

_____





#Alive (2020)

IMDb: 6.3/10 Thời lượng: 98 phút Cast: Yoo Ah-in, Park Shin-Hye, Jeon Bae-soo

Ảnh: Kdramapal.

Nội dung:

Nhân vật chính của #Alive là Joon Woo, một game thủ luôn ở trong bốn bức tường nhà. Một buổi sáng khi mở cửa sổ, Joon Woo chứng kiến zombie đang chiếm cả thành phố. Quá sợ hãi, anh đành tự nhốt bản thân trong phòng và cố gắng sinh tồn qua ngày bằng số thực phẩm ít ỏi.

Lý do nên xem:

Zombie trong #Alive năng động và có nhiều khả năng hơn "chuẩn zombie" thường thấy trên màn ảnh: có thính giác, khứu giác, chạy nhanh và leo trèo

Mạch phim nhanh, rõ ràng. Câu chuyện sáng tạo nhưng dễ hiểu

_____





Pandemic: How to Prevent an Outbreak (2020)

IMDb: 6.4/10 Thời lượng mỗi tập: 40-50 phút Cast: Syra Madad, Jake Glanville, Sarah Ives

Ảnh: Richmond.

Nội dung:

Pandemic: How to Prevent an Outbreak là bộ phim tài liệu 6 phần ra mắt đầu năm 2020, tổng hợp những vấn đề liên quan đến quá trình chống dịch của thế giới trong quá khứ. Đồng thời ghi lại hình ảnh các chiến sĩ chống dịch tuyến đầu.

Lý do nên xem:

Một bộ phim đầy tính giáo dục, truyền tải những kiến thức khoa học mô tả quá trình chống dịch

Thông điệp mạnh mẽ nhưng gần gũi về cách con người cần liên kết để bảo vệ sự sinh tồn cho nhân loại

_____





Army of the Dead (2021)

IMDb: 5.8/10 Thời lượng: 148 phút Cast: Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera

Ảnh: We Got This Covered.

Nội dung:

Phim theo chân một nhóm lính đánh thuê đi cướp sòng bạc ở Las Vegas. Sau đó, sòng bạc này bị cô lập với toàn bộ thế giới bên ngoài khi cả thành phố bị zombie chiếm lĩnh.

Lý do nên xem: