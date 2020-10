10 phim kinh dị đáng sợ nhất mọi thời đại

It Follows (2014): Bộ phim về một thế lực siêu nhiên tà ác tìm kiếm nạn nhân mới thông qua quan hệ tình dục được giới phê bình khen ngợi. Trên Rotten Tomatoes, phim được chấm 95% kèm lời nhận xét: “Thông minh, độc đáo và trên tất cả, khủng khiếp, It Follows là tác phẩm hiếm hoi của dòng phim kinh dị hiện đại kể một câu chuyện với nhiều tầng ý nghĩa và còn ám ảnh khán giả rất lâu sau khi khép lại”. Tác phẩm xếp vị tri thứ 6 trong danh sách.