10 phim hay dành cho Tháng Tự Hào

Diễn ra vào tháng 6 hàng năm, Tháng Tự Hào (Pride Month) là dịp kỷ niệm và tôn vinh sự đa dạng giới.

Trong những năm gần đây, song song với sự phát triển nhận thức xã hội về vấn đề giới, những phim có đề tài tình yêu đồng tính dần nhận được sự quan tâm của khán giả điện ảnh.

Sau đây là 10 tác phẩm bạn không nên bỏ lỡ, được Zing lựa chọn và sắp xếp theo thứ tự thời gian.



The Danish Girl (2015)

IMDb: 7.1/10 Thời lượng: 119 phút Cast: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Amber Heard

Ảnh: Green Bruja.

Nội dung:

Câu chuyện của The Danish Girl diễn ra ở thủ đô Copenhagen, Đan Mạch năm 1920. Dựa trên câu chuyện có thật, phim nói về họa sĩ nổi tiếng Einar Wegener (hay Lili Elbe khi đã là phụ nữ), một trong những người chuyển giới đầu tiên trên thế giới. Lili Elbe từng có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc với nữ họa sĩ Gerda Wegener, cho đến khi từng bước nhận ra giới tính thật của mình.

Lý do nên xem:

Đề tài về người chuyển giới trong phim được khoác lên mình màu sắc điện ảnh, lãng mạn như một bộ phim tình yêu sâu sắc

Phim khắc họa hành trình tìm lại chính mình đầy cảm xúc của một người đồng tính

Thông điệp ý nghĩa về tình yêu, cuộc sống và hơn hết là sự hy sinh cho tình yêu

_____



Carol (2015)

IMDb: 7.2/10 Thời lượng: 118 phút Cast: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson

Ảnh: Games Radar.

Nội dung:

Carol kể về mối tình của Carol Aird và Therese Belivet. Carol là một phụ nữ trung niên giàu có thuộc tầng lớp thượng lưu. Therese thì ngược lại. Cô có cuộc sống bình thường như bao người khác. Dù vậy, họ đều là những con người đang loay hoay và lạc lõng, tìm kiếm tình yêu. Thứ tình yêu vượt qua mọi định kiến.

Lý do nên xem:

Carol là câu chuyện tình yêu đẹp trong mùa Giáng sinh mà bất cứ ai xem cũng thấy ấm lòng

Chủ đề đồng tính nữ được khai thác tinh tế trong từng khung hình

Âm nhạc của Carter Burwell trở thành chất xúc tác giúp khán giả đồng cảm với từng nhân vật và quyết định của họ

_____



Holding the Man (2015)

IMDb: 7.4/10 Thời lượng: 127 phút Cast: Ryan Corr, Sarah Snook, Francesco Ferdinandi

Ảnh: For the Love of Cinema.

Nội dung:

Nhân vật chính của Holding the Man là Tim và John - cặp đôi yêu nhau từ khi còn đi học. Bất chấp sự phản đối của gia đình cùng định kiến xã hội, mối tình này kéo dài trong suốt 15 năm. Ngay cả khi bị chẩn đoán nhiễm HIV, họ vẫn ở bên nhau không rời.

Lý do nên xem:

Phim dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời của Timothy Conigrave, diễn viên, tác giả nổi tiếng người Úc đã qua đời vì căn bệnh AIDS vào năm 1994

Chuyện tình đẹp nhưng đau lòng của Tim và John đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả từ khi ra mắt

Thông điệp tôn vinh tình yêu vĩnh cửu, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa

_____



Moonlight (2016)

IMDb: 7.4/10 Thời lượng: 111 phút Cast: Mahershala Ali, Naomie Harris, Trevante Rhodes

Ảnh: delmarvalife.

Nội dung:

Bộ phim Moonlight xoay quanh cuộc đời của Chiron - một thanh niên da màu đồng tính. Người thân duy nhất của cậu là bà mẹ nghiện ngập. Sống trong khu vực của cộng đồng da đen nghèo khó tại Miami, Mỹ, Chiron thường xuyên bị bắt nạt ở trường và bị bạn bè gọi là "Little". Cho đến một ngày cậu gặp Juan, gã buôn ma túy muốn giúp đỡ Chiron.

Lý do nên xem:

Moonlight sở hữu lối kể chuyện chậm rãi truyền thống nhưng sắp xếp tinh tế

Nhiều chi tiết gây ấn tượng mạnh như hình ảnh Chiron tập bơi, có nụ hôn đầu đời

Thông điệp sắc tộc rõ nét, phản ánh cuộc đấu tranh nhân quyền của người da màu tại Mỹ

_____



The Handmaiden (2016)

IMDb: 8.1/10 Thời lượng: 145 phút Cast: Kim Tae-ri, Kim Min-hee, Ha Jung-woo

Ảnh: content journal.

Nội dung:

Phim xoay quanh cô hầu gái Sook-Hee, người được giao nhiệm vụ theo hầu tiểu thư giàu có Hideko. Khi mối quan hệ giữa hai cô gái trẻ có tiến triển, những góc tối trong căn nhà nơi Hideko sống cũng được hé lộ.

Lý do nên xem:

Phim mở đầu chậm rãi nhưng tiết tấu tăng đúng lúc khiến người xem khó rời mắt

Nội dung đậm màu sắc nữ quyền, chuyện tình yêu đồng giới vượt qua rào cản khác biệt tầng lớp

Không khí hồi hộp, kịch tính với nhiều cảnh nóng, bạo lực táo bạo

_____



Call Me by Your Name (2017)

IMDb: 7.9/10 Thời lượng: 132 phút Cast: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg

Ảnh: The Mercury News.

Nội dung:

Bối cảnh của Call Me by Your Name diễn ra tại miền quê Italy thập niên 80. Nhân vật chính Elio là một chàng trai 17 tuổi ở cùng cha - vị giáo sư khảo cổ Perlman và mẹ. Một ngày nọ, Elio gặp gỡ Oliver - học giả trẻ người Mỹ. Cả hai dần thân thiết và bắt đầu cảm nhận mối liên kết đặc biệt giữa hai người.

Lý do nên xem:

Diễn biến cảm xúc và tâm tư của hai nhân vật chính được thể hiện tinh tế, tạo đồng cảm

Nước Ý hiện lên đẹp như tranh vẽ qua từng thước phim với nắng vàng, bầu trời xanh, những công trình lát đá, quán cà phê ngoài trời

Thông điệp mạnh mẽ về tình yêu - thứ không phân biệt khác hay đồng giới mà đến từ sự kết nối từ trong tâm hồn

_____



Dear Ex (2018)

IMDb: 7.4/10 Thời lượng: 100 phút Cast: Roy Chiu, Ying-Hsuan Hsieh, Spark Chen

Ảnh: San Diego Asian Film Festival.

Nội dung:

Dear Ex là góc nhìn của cậu nhóc 13 tuổi Tống Trình Hi về mối quan hệ rắc rối của người cha Tống Chính Viễn vừa mất vì căn bệnh ung thư. Cha cậu là người đồng tính và đã để tên tình nhân vào danh sách thừa kế. Điều này đã khiến mẹ của Tống Trình Hi nổi giận.

Lý do nên xem:

Không chỉ là một bộ phim tình yêu đồng giới, Dear Ex còn đem đến thông điệp về gia đình một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc

Phim đậm tính nghệ thuật từ màu sắc, góc quay hoài cổ đến cách khắc họa tâm lý nhân vật

Tình thân trong Dear Ex khiến người xem ấm lòng, khó quên

_____



Love, Simon (2018)

IMDb: 7.6/10 Thời lượng: 110 phút Cast: Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel

Ảnh: themovieparadise.

Nội dung:

Simon Spier là cậu học sinh sống trong gia đình hạnh phúc. Ở trường trung học, Simon hòa đồng, tích cực và có ba người bạn thân dễ mến. Cuộc sống của Simon tưởng chừng hoàn hảo, ngoại trừ việc cậu là người đồng tính. Sợ bố mẹ và bạn bè thất vọng, Simon chọn giấu kín điều này.

Lý do nên xem:

Thuộc thể loại tình cảm hài tuổi teen, câu chuyện của Love, Simon nhẹ nhàng và gần gũi với hầu hết khán giả

Nội dung nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề giáo dục giới tính và định hướng thanh thiếu niên

Bằng lối diễn tự nhiên, phim đã nhận về 92% bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes

_____



The Half of It (2020)

IMDb: 6.9/10 Thời lượng: 104 phút Cast: Leah Lewis, Daniel Diemer, Alexxis Lemire

Ảnh: The New York Times.

Nội dung:

Nhân vật chính của The Half of It là Ellie Chu, một học sinh trung học xuất sắc nhưng kém giao tiếp xã hội. Một ngày, Ellie nhận được lời đề nghị từ cầu thủ bóng đá Paul và giúp cậu viết bức thư tình cho “crush” của anh là Aster. Dần bị xoáy sâu vào mối quan hệ lằng nhằng này, cô nhận ra tình cảm đặc biệt của mình dành cho Aster.

Lý do nên xem:

Nhờ gam màu tươi sáng, ấm áp, phim tạo nên không khí nhẹ nhàng xoay quanh tâm lý các nhân vật tuổi teen

Đề tài về cộng đồng LGBTQ+ được khai thác khéo léo, bình thường hóa trong cuộc sống khiến người xem dù là ai cũng dễ dàng chia sẻ

Hơn cả một câu chuyện tình yêu đồng giới, The Half of It còn mang thông điệp về tình bạn và khuyến khích người trẻ sống với con người thật

_____



Your Name Engraved Herein (2020)

IMDb: 7.3/10 Thời lượng: 118 phút Cast: Jean-François Blanchard, Akira Chen, Edward Chen

Ảnh: cosmopolitan.

Nội dung:

Câu chuyện của Your Name Engraved Herein bắt đầu từ năm 1988 với hai nhân vật chính là nam sinh A Hán và Birdy. Dần nhận ra tình cảm mình dành cho A Hán trên mức bạn bè, Birdy quyết định làm quen một bạn nữ để tránh gặp cậu bạn của mình. Thế nhưng, nhiều năm sau gặp lại, tình yêu giữa họ vẫn vẹn nguyên.

Lý do nên xem: