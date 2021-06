10 phim hài cho kỳ giãn cách

Những bộ phim nhẹ nhàng, tình tiết hài hước thích hợp cho người xem thư giãn trong kỳ giãn cách nhiều căng thẳng.

Những bộ phim có điểm IMDb cao, thích hợp cho bạn giải trí trong kỳ giãn cách này.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các rạp chiếu phim phải tạm ngưng hoạt động. Không thể tận hưởng các bộ phim chiếu rạp mới nhất thì đây là thời gian lý tưởng để bạn tận hưởng những bộ phim hay mình đã bỏ lỡ.

Phim hài hước là một trong số các thể loại phim được nhiều lứa tuổi ưa chuộng. Dưới đây là tổng hợp 10 phim hài được đánh giá cao dựa trên tiêu chí của IMDb, thích hợp cho bạn giải trí trong thời gian giãn cách.





Phim hài hước, lãng mạn





Amélie (2001)

Ảnh: Flickfeast.



IMDb: 8.3/10 Thời lượng: 132 phút Dàn cast: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus

Nội dung:

Phim kể về nhân vật chính Amelie - một cô gái có tuổi thơ bất hạnh, cô mắc bệnh tim và không được đến trường. Mọi chuyện thay đổi khi mẹ cô qua đời, cô trở nên mạnh mẽ hơn và quyết định thay đổi cuộc đời mình. Amelie trả lại một chiếc hộp ký ức tuổi thơ được phát hiện trong nhà mình cho một cậu bé (giờ đây đã trở thành ông già), nhận được niềm vui từ người đàn ông ấy, khiến cô càng thêm quyết tâm làm cho mọi người xung quanh vui vẻ.

Lý do nên xem :

Bộ phim được đề cử 5 giải Oscar.

Những câu thoại hài hước nhưng không kém phần sâu sắc.

Tuyến nhân vật phụ độc đáo và có phần lập dị khiến bạn vô cùng thích thú.





Hello Stranger (2010)

Ảnh: Nafa.



IMDb: 7.9/10 Thời lượng: 130 phút Dàn cast: Chantavit Dhanasevi, Nuengthida Sophon

Nội dung:

Hành trình của hai người trẻ tuổi với những mục đích khác nhau tại đất nước Hàn Quốc. Họ nhanh chóng trở thành đôi bạn thân và cùng nhau trải nghiệm những điều mới lạ tại đây. Và rồi, tình yêu chợt đến với họ lúc nào không hay. Liệu đó có phải tình yêu? Hay chỉ là sự ngộ nhận của bản thân chàng trai trước sự cô đơn nơi đất khách quê người?

Lý do nên xem:

- Lồng ghép văn hóa của hai đất nước khác nhau đầy thú vị.

- Các tình huống đời thường khiến mạch phim trở nên gần gũi hơn.

- Bối cảnh thiên nhiên Hàn Quốc đẹp mắt.

Me before you (2016)

Ảnh: Juno.



IMDb: 7.4/10 Thời lượng: 110 phút Dàn cast: Sam Claflin, Emilia Clark

Nội dung:

Louisa Clark - một cô gái nhà nghèo, kém may mắn nhận chăm sóc Will Traynor - một chàng trai có mọi thứ từ vẻ bề ngoài đến công việc nhưng do tai nạn mô tô khiến anh phải ngồi xe lăn cả đời. Cuộc sống của Louisa bắt đầu thay đổi tích cực hơn từ khi nhận công việc này.

Lý do nên xem:

- Thông điệp sống lạc quan, hướng tới tương lai được thể hiện rõ ràng.

- Phim “ngôn tình” nhưng rất thực tế, không quá sến súa.

- Nhạc phim nhẹ nhàng, da diết thích hợp với các cặp đôi đang yêu.

Tình người duyên ma (2013)



IMDb: 7.3/10 Thời lượng: 115 phút Dàn cast: Mario Maurer, Davika Hoorne

Nội dung:

Mak phải ra trận trong cuộc chiến tranh khi nhà Xiêm mới được gây dựng. Tại đây, anh được cứu sống bởi bộ tứ Ter, Puak, Shin, Aey và họ trở thành những người bạn thân thiết. Khi cuộc chiến kết thúc, Mak đã mời cả bốn người bạn về nhà để thăm người vợ Nak và cậu con trai mới sinh Dang của anh. Nhưng trong làng lại có tin đồn rằng vợ của Mak đã qua đời khi sinh hạ đứa bé. Bốn người bạn quyết định giúp Mak tìm ra sự thật.

Lý do nên xem:

- Phim thể hiện được tín ngưỡng tâm linh của đất nước Thái Lan.

- Mạch phim đan xen giữa các yếu tố hài hước, kinh dị và lãng mạn.

- Nội dung phim được xây dựng từ một câu chuyện có thật.

Crazy rich asian (2018)



IMDb: 6.9/10 Thời lượng: 120 phút Dàn cast: Constance Wu, Henry Golding, Gemma Chan, Dương Tử Quỳnh

Nội dung:

Câu chuyện bắt đầu khi cô gái người Mỹ gốc Hoa Rachel Chu cùng bạn trai Nick Young về ra mắt gia đình ở Singapore, để rồi nhận ra anh là người thừa kế sáng giá của một dòng họ giàu nứt đố đổ vách.

Lý do nên xem:

- Các phân cảnh trong phim được đầu tư, thể hiện rõ sự xa hoa và hào nhoáng của giới thượng lưu.

- Phim thể hiện được ý thức hệ Đông - Tây và “giấc mơ Mỹ” của một bộ phận giới trẻ.

- Nhạc phim hấp dẫn, đan xen giữa nhạc Anh và nhạc Hoa.

Phim hài hước, hành động

Midnight Runners (2017)



Nội dung:

Phim kể về hai học viên của Học viện Cảnh sát. Trong đêm Giáng sinh, cả hai đã tận mắt chứng kiến một cô gái bị bắt cóc. Vì sẽ trở thành cảnh sát trong tương lai và vì được dạy là “những người mà dân chúng sẽ tìm đến đầu tiên khi họ gặp chuyện” hai anh chàng dấn thân vào cuộc điều tra và lần ra một sự thật động trời ẩn sau việc bắt cóc đó.

Lý do nên xem:

- Tuyến nhân vật được xây dựng chân thật, không quá cao siêu sẽ khiến bạn hình dung một phần về những khó khăn để trở thành cảnh sát.

- Những tình tiết châm biếm nhẹ nhàng cho thấy sự cứng nhắc của bộ máy pháp hành tại Hàn Quốc nói riêng và thế giới nói chung.

- Tuy là phim giải trí nhưng kịch bản không quá sáo rỗng, vẫn có những nút thắt và lồng ghép được các vấn đề xã hội.

21 Jump street (2012)

IMDb: 7.2/10 Thời lượng: 109 phút Dàn cast: Jonah Hill và Channing Tatum

Nội dung:

Phim kể về một cặp cảnh sát vụng về: Jenko và Schimdt là bạn từ hồi trung học và bây giờ được cử làm nội gián để điều tra đường dây cung cấp chất gây nghiện cho học sinh. Cặp bài trùng cảnh sát Jenko và Schmidt đã quậy tưng bừng trong lúc làm nhiệm vụ, tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Lý do nên xem:

- Phim đầy những cú twist bất ngờ.

- Các cảnh hành động được dàn dựng rất hài hước.

- Cốt truyện được làm mới, hài hước hơn phần 1.

Spy (2015)



Nội dung:

Bộ phim Quý bà điệp viên (Spy) kể về nhân vật chính là nữ nhân viên phân tích Susan Cooper của CIA. Mọi chuyện thay đổi khi Susan tình nguyện nhận nhiệm vụ xâm nhập vào đường dây mua bán vũ khí giết người đầy nguy hiểm và chặn đứng một thảm họa toàn cầu. Cô sẽ thực hiện nhiệm vụ đầu tiên này như thế nào?

Lý do nên xem:

- Hình tượng “quý cô điệp viên” mới lạ, hấp dẫn.

- Lời thoại có nhiều yếu tố hài hước, mang lại cảm giác thoải mái khi xem.

Spenser Confidential (2020)



IMDb: 6.3/10 Thời lượng: 111 phút Dàn cast: Mark Wahlberg , Winston Duke , Alan Arkin

Nội dung:

Vì nghi ngờ cấp trên của mình bao che tội phạm nên cảnh sát Spencer đã đến nhà và hành hung sếp mình. Kết quả là anh phải ngồi tù 5 năm trong khi sếp anh được cả cộng đồng tuyên dương. Trong ngày đầu tiên anh được ra tù, sếp ngày trước của Spencer bị giết chết và anh lại bị cảnh sát tình nghi. Dù đã giải nghệ nhưng đầu óc Spencer vẫn không thôi nghĩ về vụ án trên. Liệu ai là hung thủ thực sự và âm mưu đứng đằng sau việc này là gì?

Lý do nên xem:

- Nội dung phim đơn giản, dễ hiểu.

- Diễn biến tâm lý của từng nhân vật được khai thác tốt.

- Mạch phim sắp đặt tốt, gây được tò mò cho người xem.

Central Intelligence (2016)

IMDb: 6.3/10 Thời lượng: 108 phút Dàn cast: Kevin Hart, Dwayne Johnson

Nội dung:

Chuyện xoay quanh Bob - một mật vụ CIA có võ nghệ cao cường, luôn là mối hiểm nguy với bất cứ tên tội phạm nào dù thời còn đi học, anh từng phải chịu nỗi ác mộng vì vẻ bề ngoài xấu xí và bị bạn bè cùng trường trêu chọc. Anh vướng vào một vụ bế bối và nhận được sự giúp đỡ từ một người bạn cũ. Cả hai đã trở thành một cặp bài trùng, cùng nhau giải oan cho Bob.

Lý do nên xem:

- Sự hợp tác thú vị giữa hai diễn viên Dwayne Johnson và Kevin Hart.

- Kỹ xảo 3D và đồ họa cực ấn tượng.