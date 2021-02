10 phim điện ảnh đáng xem dịp Tết

To All the Boys: Always and Forever, Lara Jean (2021): Phần thứ ba và cũng là cuối cùng trong loạt phim chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Những chàng trai năm ấy của Jenny Han, dự kiến phát hành trên Internet từ ngày 12/2. Trong Always and Forever, Lara Jean, Lara Jean (Lara Condor) đã ở năm cuối trung học và đang đứng trước những băn khoăn tuổi trưởng thành. Cô phải đưa ra những quyết định khó khăn sẽ làm xáo trộn mối quan hệ với gia đình, bạn bè, và hơn hết, chàng hotboy Peter (Noah Centineo) cùng mối tình gà bông giữa hai người. Ảnh: Ace Entertainment.