10 phim cho kỳ giãn cách

Dành thời gian thư giãn trong những ngày work from home giúp nâng cao hiệu suất công việc và tránh cảm giác nhàm chán.

Covid-19 tái bùng phát khiến nhiều người trong chúng ta phải làm việc, sinh hoạt tại nhà để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, ở mặt tích cực, đây có thể là lúc thích hợp để fan điện ảnh nghiền ngẫm nhiều tựa phim trước đây chưa có thời gian xem qua, hoặc xem lại các phim kinh điển.

Zing đã tổng hợp 10 phim đáng theo dõi dựa trên tiêu chí của IMDb. Bạn có thể xem chúng trên nhiều ứng dụng, website phim trực tuyến.

Phim tình cảm, lãng mạn

Notting Hill (1999)

IMDb: 7,1/10

Thời lượng: 124 phút

Cast: Hugh Grant, Julia Roberts, Hugh Bonneville

Nội dung: Notting Hill nói về anh chủ tiệm sách nhút nhát Williams Thacker và cô minh tinh điện ảnh Anna Scott. Chạm mặt trong tình huống bất ngờ, với cách xử sự tinh tế, Thacker đã "ghi điểm" với cô diễn viên, bắt đầu chuyện tình vừa ngọt ngào vừa hài hước, rắc rối.

Lý do nên xem:

- Một trong những câu chuyện tình yêu kinh điển trên màn ảnh

- Phim cho ra đời các bản soundtrack bất hủ như When You Say Nothing At All (Ronan Keating), She (Elvis Costello)

- Nhân vật Thacker và Scott đã đưa tên tuổi hai diễn viên Julia Roberts và Hugh Grant lên tầm cao mới

Flipped (2010)

Ảnh: Plugged In.

IMDb: 7,7/10

Thời lượng: 90 phút

Cast: Madeline Carroll, Callan McAuliffe, Rebecca De Mornay

Nội dung: Từ khi ra mắt năm 2010, Flipped không bao giờ vắng mặt trong danh sách phim có nội dung hay về tình cảm tuổi mới lớn. Phim là câu chuyện của hai cô cậu thiếu niên Juli và Bryce. Khi còn là những đứa trẻ, Juli đã cảm nắng Bryce từ lần đầu gặp gỡ. Tuy nhiên, trong thời gian dài Bryce chỉ xem Julie là bạn - một cô bạn đôi khi phiền phức. Dần trưởng thành, tình cảm giữa họ cũng theo đó mà lớn lên.

Lý do nên xem:

- Nội dung trong sáng với màu sắc nhẹ nhàng

- Nhịp phim chậm rãi phù hợp với những ngày giãn cách "sống chậm"

- Chủ đề mối tình đầu chân thành quen thuộc

Casablanca (1942)

IMDb: 8,5/10

Thời lượng: 102 phút

Cast: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid

Nội dung: Một trong những bộ phim lãng mạn nổi tiếng nhất lịch sử, Casablance xoay quanh sự giằng xé của người đàn ông hoài nghi. Lịch sử đặt anh giữa lựa chọn khó khăn: tình yêu dành cho người tình cũ và trách nhiệm giúp cô cùng chồng thoát khỏi Maroc dưới sự săn lùng của Đức Quốc xã.

Phim tâm lý, chính kịch

The Truman Show (1998)

Ảnh: The Diamondback.

IMDb: 8,1/10

Thời lượng: 103 phút

Cast: Jim Carrey, Laura Linney, Noah Emmerich, Ed Harris

Nội dung: Phim xoay quanh Truman Burbank - ngôi sao chương trình truyền hình thực tế mang tên The Truman Show. Là nhân vật chính của show, từng hành động nhỏ trong cuộc sống của anh đều được đạo diễn ghi lại và nơi anh sống thực chất là một studio lớn. Điểm đặc biệt: Truman không hề biết điều đó.

Lý do nên xem:

- Kịch bản sáng tạo mà chưa có phim nào khai thác trước năm 1998

- Vai diễn chứng minh thực lực của Jim Carrey với nhân vật có nội tâm sâu sắc

- Phim gửi gắm thông điệp "think outside the box", dám sống cuộc đời mình muốn

Shutter Island (2010)

Ảnh: The Boston Globe.

IMDb: 8,2/10

Thời lượng: 138 phút

Cast: Leonardo DiCaprio, Emily Mortimer, Mark Ruffalo

Nội dung: Bối cảnh phim Shutter Island diễn ra vào năm 1954 trên hòn đảo Shutter - một bệnh viện tâm thần đặc biệt. Sau vụ mất tích bí ẩn của nữ bệnh nhân, sĩ quan Edward “Teddy” Daniels cùng cộng sự được cử tới để điều tra. Lần theo manh mối, anh nghi ngờ hòn đảo còn đang che giấu nhiều bí mật đen tối khác.

Lý do nên xem:

- Kịch bản phức tạp và cái kết bất ngờ, giá trị xem lại cao

- Tình tiết lôi cuốn, đưa khán giả vào mê cung thực - ảo khó đoán

- Tổng thể phim u ám, tăm tối từ màu sắc, dẫn chuyện đến cách xây dựng nhân vật

The Shawshank Redemption (1994)

Ảnh: Spiderum.

IMDb: 9,3/10

Thời lượng: 142 phút

Cast: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton

Nội dung: Nhân vật chính của The Shawshank Redemption là Andy Dufresne - một chủ ngân hàng bị án oan phải sống gần 20 năm trong nhà tù cấp tiểu bang Shawshank. Trong tù, anh kết bạn với tù nhân chịu án chung thân Red Redding. Qua từng đoạn đối thoại giữa hai người, phim khéo léo truyền tải thông điệp về tình bạn, niềm tin ngay tại nơi dường như đã mất hết hy vọng.

Lý do nên xem:

- Top phim có điểm số cao nhất mọi thời đại trên IMDb

- Chuyển thể từ tiểu thuyết Rita Hayworth and Shawshank Redemption của nhà văn Stephen King

- Bài học nhân sinh ý nghĩa khiến bạn muốn dành thời gian suy ngẫm

The Platform (2019)

Ảnh: Acessa.

IMDb: 7/10

Thời lượng: 94 phút

Cast: Ivan Massagué, Zorion Eguileor, Antonia San Juan

Nội dung: The Platform bắt đầu với ngày nhân vật Goreng quyết định vào sống trong nhà tù 333 tầng nhằm lấy chứng chỉ. Điều khiến Goreng bất ngờ là cách nhà tù này sinh hoạt hoàn toàn khác xa với nhà tù thông thường: đồ ăn không có đủ cho tất cả các tầng và tù nhân phải chiến đấu nhau để sinh tồn.

Lý do nên xem:

- Phim sở hữu cốt truyện độc đáo

- Nhiều hình ảnh ẩn dụ về xã hội loài người

- Nhiều twist đưa bạn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác

Phim hài, viễn tưởng

The Hitman's Bodyguard (2017)

Ảnh: Pathé.

IMDb: 6,9/10

Thời lượng: 113 phút

Cast: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman

Nội dung: Sau một nhiệm vụ thất bại, cựu nhân viên bảo vệ Michael Bryce trở thành vệ sĩ hạng hai. Cố gắng chứng minh giá trị của mình, Bryce chấp nhận lời đề nghị từ Interpol để hộ tống sát thủ quốc tế, Darius Kincaid, từ Manchester đến Hague, Hà Lan. Tuy nhiên, chuyến đi không diễn ra như kế hoạch.

Lý do nên xem:

- Giãn cách là cơ hội để bạn xem lại phần 1 trước khi phần 2 ra mắt vào tháng 8/2021

- Những màn đối đáp hài hước giúp bạn và gia đình có giây phút thư giãn

- Nhân vật chính thủ vai bởi "bộ đôi Marvel" Ryan Reynolds và Samuel L. Jackson

Johnny English Reborn (2011)

Ảnh: Astghik Atayan.

IMDb: 6,3/10

Thời lượng: 101 phút

Cast: Rowan Atkinson, Roger Barclay, Eric Carte , Togo Igawa

Nội dung: Anh chàng điệp viên vụng về Johnny English trở về MI7 và được giao nhiệm vụ bảo vệ Thủ tướng Trung Quốc khỏi kế hoạch khủng bố nhằm gây rối an ninh thế giới.

Lý do nên xem:

- Gặp lại "Mr. Bean" Rowan Atkinson

- Nhịp phim nhanh, tình tiết hài hước liên tục diễn ra

- Thời lượng vừa vặn cho phim giải trí trước khi ngủ

Jumanji: Welcome to the Jungle (2017)

Ảnh: Vanity Fair.

IMDb: 6,9/10

Thời lượng: 119 phút

Cast: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan

Nội dung: Câu chuyện trong Jumanji: Welcome to the Jungle đưa bạn đến với nhóm 4 người có nhiều tính cách khác nhau. Một ngày, họ tình cờ bị đưa vào thế giới game Jumanji. Để sống sót quay về đời thực, nhóm phải cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ trò chơi giao phó.

Lý do nên xem:

- Nội dung phim đơn giản, dễ xem

- Cảnh quay rừng đẹp mắt

- Nhiều chi tiết gây hài được cài cắm, đặc biệt thú vị với fan trò chơi điện tử