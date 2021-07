10 ôtô sử dụng động cơ xe đua F1 ấn tượng nhất mọi thời đại

10. Mercedes-AMG Project One: Nhằm đánh dấu sự thống trị của Mercedes trong kỷ nguyên động cơ turbo-hybrid, hãng xe Đức đã tạo ra mẫu hypercar Mercedes-AMG Project One. Nó như một bản thương mại của xe đua F1. Động cơ của Project One được lấy từ chiếc xe đua F1 từng đạt danh hiệu vô địch thế giới 2016. Đó là động cơ V6 1.6L tăng áp và 4 mô-tơ điện, tổng công suất 1.231 mã lực. Chỉ có 275 chiếc Mercedes-AMG Project One được sản xuất, giá bán 2,72 triệu USD .